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Spor ING Basketbol Süper Ligi
Spor

ING Basketbol Süper Ligi

HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 75 - TOFAŞ: 89

Yeniakit Publisher
2020-10-11 17:47:43 -
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Zafer Yılmaz, Halil Baldemir, Musa Kazım Çetin

HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Sinan Sağlam 8, Christopher Toylar Wright, Utku Sarıoğlu 3, Javier Cruz Saldivar 25, Berke Aygündüz, Paul Tanner Leissner 13, Ekrem Sancaklı 6, Akif Egemen Güven 8, Conathan Paul Macura 12, Ali Tuncer, İsmail Karabilen, Leon Harun Apaydın

TOFAŞ: Paul Martin Akoon Purcell 18, Berkan Durmaz 10, Berk İbrahim Uğurlu 9, Semaj Rakim Christon 15, DJ White 8, Alihan Demir 4, Byron Jerome Simmons 10, Redel Kilpatrick 7, Muhsin Yaşar 8

1. Periyot: 18-26

Devre: 35-50

3. Periyot: 52-73


AFYONKARAHİSAR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında TOFAŞ, HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u, deplasmanda 89-75 yendi.


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