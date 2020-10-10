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Spor

ING Basketbol Süper Ligi

Büyükçekmece Basketbol: 88 - Darüşşafaka Tekfen: 85

Yeniakit Publisher
2020-10-10 22:28:10 -
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Mehmet Keseratar, Özlem Yalman, Ali Köseoğlu

Büyükçekmece Basketbol: Olaseni 18, Anderson 11, Farrell 20, Eldridge 8, Mert Celep, Burak Eşlik, Ömer Utku Al 6, Oliver 21, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 4

Darüşşafaka Tekfen: Gillon Iii 11, Luther 7, Andrews 15, Doğuş Özdemiroğlu 13, Jerrett 19, Doruk Dora, Troy Selim Şav, Sinan Güler 13, Berk Demir 2, Erkan Veyseloğlu, Buford 5, Mahmut Can Çelik

1. Periyot: 22-28

Devre: 48-50

3. Periyot: 70-63

5 Faulle çıkanlar: 30.44 Mehmet Fırat Alemdaroğlu (Büyükçekmece Basketbol), 39.09 Andrews (Darüşşafaka Tekfen)


İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Büyükçekmece Basketbol, konuk ettiği Darüşşafaka Tekfen'i 88-85 yendi.



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