İnfial uyandırmıştı, RTÜK'ün hamlesi az geldi... FOX TV'den skandal “Maske Kimsin Sen” kararı!

FOX TV, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) "çocukların korunması özelinde" inceleme başlattığı “Maske Kimsin Sen” adlı pagan ve satanist propagandanın yapıldığı programını yayın süresini uzatarak, haftada 2 güne çıkardı.

FOX TV yönetimi, RTÜK’ün inceleme başlattığı "Maske Kimsin Sen?" programı ile ilgili skandal bir karar aldı.

Aymazlığın bu kadarı

Normalde haftada tek bölüm olarak cumartesi akşamları yayınlanan yarışma için yayın akışında değişikliğe giden kanal, yarışmayı önümüzdeki hafta sonu iki akşam yayınlama kararı aldı.

Skandal programın ilk bölümü sosyal medyada infial uyandırmış, duyarlı vatandaşlar ekranlarda satanist ve pagan rtüellerinin gösterildiği programın kaldırılmasını talep etmişti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, "Bu program ile ilgili RTÜK işlem başlatacak mı? Bu program kalkmalı" diyen bir paylaşıma yanıt vermiş; “Evet, ilgili program özellikle çocukların korunması özelinde ilgili kanalın denetiminden sorumlu uzman arkadaşlarımız tarafından titizlikle yarın incelemeye alınacaktır” demişti.

FOX TV'nin kamuoyunda oluşan tepkiyi ve RTÜK kararını hiçe sayarak böyle bir aymazlığa imza atması 'pes' dedirtti.