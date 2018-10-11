İnfaz varsa bedeli olur

Suudi Arabistan ve ABD vatandaşı muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, evlilik işlemleri için 2 Ekim’de girdiği Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsoluğu’ndan bir daha çıkmaması kamuoyunun gündemini meşgul ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma başlatması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı) hadise ile ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatırken, esrarengiz olay gizemini korumaya devam ediyor. Suud konsolosluğu “Bizde yok” açıklamasında bulunurken, kamuoyu ise “Peki nerede?” sorusuna cevap arıyor.

İşte cevap bekleyen sorular!

Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na 2 Ekim’de giriş yaptı ancak başkonsolosluk yetkilileri çıkış görüntüsünü sunamadı. ‘Konsolosluktan çıktı’ sözünü doğrulayacak görüntü nerede?

Yüksek güvenlikli diplomatik binada kameraların arızalı olması mümkün mü?

Suudi Başkonsolosluğu’na evlilik işlemleri için 28 Eylül’de giden Kaşıkçı’ya neden 2 Ekim tarihine randevu verildi?

2 Ekim’de 15 kişilik istihbarat ekibinin konsolosluğa girmesi ve Kaşıkçı ile aynı zamanda aynı binada bulunup aynı gün İstanbul’dan ayrılmasının gerekçesi nedir?

Sekiz gün sonra İstanbul Başkonsolosluğu’nda arama izni veren Suudi Arabistan yönetimi, neden Türk çalışanları zorunlu olarak izne çıkardı?

Nacar: CIA’in parmağı olabilir

Cemal Kaşıkçı muamması ile ilgili gazetemize konuşan Araştırmacı-Yazar İsmail Nacar, “Kameraların bozulması, istihbarat ekibinin aniden gelip, aynı gün gitmesi şüpheleri artıyor. Planlı bir operasyon olduğu açıkça ortadadır. Olayın Türkiye’de gerçekleşmesi; CIA’in parmağını olduğunu gösteriyor. Türkiye ve Suudi Arabistan’ı karşı karşıya getirerek, yeni ihtilafların önü açılmak isteniyor. Cemal Kaşıkçı eğer konsolosluk içinde öldürülmüşse bunun devletlerarası siyasi sonuçları olur. Cinayet iddiası doğru çıktığı takdirde; Suudi Arabistan, kardeşlik hukunu çiğnemiştir. Türkiye başta olmak üzere İslam alemini karşısına alır” ifadelerini kullandı.

İlhaner: Başlı başına bir ihanettir

Cemal Kaşıkçı’nın akıbetine yönelik Suudi Arabistan’ın yaptığı açıklamalarının tatminkar olmadığını ifade eden Analist Galip İlhaner ise, “Cemal Kaşıkçı’yı başka yöntemlerle ortadan kaldırmaları mümkünken neden İstanbul Başkonsolosluğu seçildi? Kaşıkçı’nın son bir yıldır Washington Post’ta yazdığı yazılar, ABD ve İsrail’in Körfez planlarını ifşa eder nitelikte. İslam dünyasının vahdete ihtiyaç duyduğu bir anda Suudilerin böyle bir operasyona girişmesi başlı başına bir ihanettir. Suudi Arabistan, ‘sınırlarım dışında operasyon yapabiliyorum’ mesajını veriyor. Türkiye bunun altında kalamaz. İslam alemine hançer vuran, bedelini öder.”