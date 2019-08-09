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İnfaz koruma memuru başvuru son dakika alım ilanı Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu başvuru

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu son dakika personel alım ilanı yayınladı. Alım ilanında infaz koruma memuru (İKM) alımı yapacak. ALımlar Taşra teşkilatı olan Adli Tıp Kurumu İstanbul ilinde yapılacak. Peki Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu infaz koruma memuru alımları ne zaman yapılacak? İKM alım başvuru tarihi merak ediliyordu. Adli Tıp Kurumu infaz koruma memur alımı için başvuru süreci 26 Ağustos 2019 tarihinde başlayacak olup en geç 06 Eylül 2019 tarihine kadar başvuruların yapılması gerekmektedir.

09 Ağustos 2019 Cuma 17:49
İnfaz koruma memuru başvuru son dakika alım ilanı Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu başvuru

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu son dakika personel alım ilanı yayınladı. Alım ilanında infaz koruma memuru (İKM) alımı yapacak. ALımlar Taşra teşkilatı olan Adli Tıp Kurumu İstanbul ilinde yapılacak. Peki Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu infaz koruma memuru alımları ne zaman yapılacak? İKM alım başvuru tarihi merak ediliyordu. Adli Tıp Kurumu infaz koruma memur alımı için başvuru süreci 26 Ağustos 2019 tarihinde başlayacak olup en geç 06 Eylül 2019 tarihine kadar başvuruların yapılması gerekmektedir. 

İKM başvuru şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, e) Kamu haklarından mahrum olmamak,

Son müracaat tarihi itibarıyla istihdam edilecek sözleşmeli personel pozisyonu için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

2018 yılında ÖSYM tarafından yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise seviyesinde KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak. Başvurular Adli Tıp Kurumu’nun www.atk.gov.tr adresli resmi internet sitesi üzerinden yapılacaktır. 

 

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 17:49
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