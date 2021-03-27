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Eğitim İnfaz koruma memurluğu sonuçları ne zaman açıklanır?
Eğitim

İnfaz koruma memurluğu sonuçları ne zaman açıklanır?

İnfaz Koruma Memurluğu sınav sonuçları, başvuruların yaklaşık 2 hafta önce sona ermesinin ardından merakla araştırılmaya başlandı. Adalet Bakanlığı infaz koruma memurluğu sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Yeniakit Publisher
2021-03-27 21:59:00 -
İnfaz koruma memurluğu sonuçları ne zaman açıklanır?

Adalet Bakanlığı bünyesinde 4.918 infaz ve koruma memuru alımı için bekleyiş sürüyor. İKM sonuçları ne zaman açıklanacak? İnfaz Koruma Memuru alımı için gözler açıklamalara çevrildi. Peki, İnfaz koruma memurluğu sonuçları ne zaman açıklanır?

İnfaz koruma memurluğu sonuçları ne zaman açıklanır?

İKM başvurularının 12 Mart tarihinde tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrilmişti. Adalet Bakanlığı'nın İKM başvuru sonuçları açıklamasını Nisan ayının başında duyurması bekleniyor.

 

 

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