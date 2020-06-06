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Spor

Infantino: "Taraftarları statlara geri getirmek için sabırlı olmalıyız"

Korona virüs sebebiyle maçların seyircisiz oynanmasına ilişkin görüşlerini aktaran FIFA Başkanı Gianni Infantino, "Seyircisiz futbol aynı değil ancak taraftarları statlara geri getirmek için sabırlı olmalıyız" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 17:10:11 -
Infantino: "Taraftarları statlara geri getirmek için sabırlı olmalıyız"

Korona virüs sebebiyle maçların seyircisiz oynanmasına ilişkin görüşlerini aktaran FIFA Başkanı Gianni Infantino, "Seyircisiz futbol aynı değil ancak taraftarları statlara geri getirmek için sabırlı olmalıyız" dedi.


FIFA Başkanı Gianni Infantino, korona virüs nedeniyle ertelenen uluslararası müsabakalarla ilgili yapılan çalışmalar ve yeni finansal düzenlemelerle ilgili FIFA’nın resmi sitesine açıklamalarda bulundu. Futbol ailesinin yararına olacak bir mali yardım planında son aşamaya geldiklerinin altını çizen Infantino, "Kişisel olarak sadece transfer sistemini değil tüm futbol ekosistemini sınırlayan, net ve katı finansal düzenlemeleri savunuyorum. Futboldaki küresel yönetimi daha ileri seviyeye taşıma adına desteğe ihtiyacımız olacak" diye konuştu.


Infantino, ayrıca korona virüsten dolayı askıya alınan uluslararası müsabakaların yeni tarihlerine ilişkin çalışmaları sürdürdüklerini de belirtti.


Başkan Infantino, karşılaşmaların seyircili oynanması için herkesin biraz daha sabretmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Seyircisiz futbol aynı değil ancak taraftarları statlara geri getirmek için sabırlı olmalıyız" ifadelerini kullandı.

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