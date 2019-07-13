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İnfak ahlâkını öğreten bir Peygamber! İnfak ahlâkı

“İnfâkın makbûliyeti, onun maddî miktârının çokluğundan ziyâde, gönüldeki fedâkârlık duygusunun seviyesine bağlıdır.”

13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:27
İnfak ahlâkını öğreten bir Peygamber! İnfak ahlâkı

Tebük Gazvesi için infak seferberliği başladığında, herhangi bir imkânı bulunmayan sahâbîler bile, mal ve candan fedâkârlık yapabilme heyecanıyla dolmuşlardı. Bunlardan biri olan Ebû Akîl, bütün bir gece çalışarak iki ölçek hurma kazanmıştı. Bir ölçeğini ev halkına, bir ölçeğini de Tebük Seferi’ne iştirâk eden askerlere infak etti.

Bunun üzerine Rasûlullah:

–Allah senin getirip verdiğini de alıkoyduğunu da bereketlendirsin!” buyurdu ve getirilen hurmayı, toplanan yardımlar içine döktürdü.

Bir gün Rasûlullah aleyhisselam:

–Bir dirhem, yüz bin dirhemi geçmiştir” buyurmuşlardı.

Ashâb-ı kirâm:

–Bu nasıl olur, ey Allah’ın Rasûlü?” diye sordular.

Şu cevabı verdi.

–Bir adamın iki dirhemi vardı. Bunlardan en iyisini tasadduk etti. (Yâni malının yarısını tasadduk etmiş oldu.) (Çok varlıklı olan) diğer bir kimse de malının yanına varıp, malından yüz bin dirhem çıkardı ve onu tasadduk etti.” Yâni birincisi, kendisinin de muhtaç olduğu bütün imkânlarının yarısını verdi; ikincisi ise, birincisinin infâk ettiğinden çok daha fazla olmasına rağmen, malının ancak küçük bir kısmını verdi. Demek oluyor ki infâkın makbûliyeti, onun maddî miktârının çokluğundan ziyâde, gönüldeki fedâkârlık duygusunun seviyesine bağlıdır.

Mü’min, mülkün gerçek sahibinin Allah olduğunun idrâki içinde bulunmalı, kendisini mülkün emânetçisi olarak telâkkî etmeli ve malını kifâyet miktarı kullanıp fazlasını Allah yolunda sarf etmelidir.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:27
  1. Tebük Gazvesi
  2. Tebük Seferi
  3. Ebû Akîl
  4. Rasûlullah
  5. infâk
  6. Mü’min

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