İnekten kuş gribi bulaştı! Gözleri kan çanağına döndü

Teksas'ta mandıra çiftçisi olan adama nadir rastlanan bir şekilde inekten kuş gribi bulaştı.

ABD'de hayvandan insana geçen H5N1 virüsüne yakalanan ikinci kişi olduğu tahmin edilen adam, hafif semptomlarla hastalığı geçirse de gözlerinde görülen kan tüyler ürpertici bir hal aldı.

Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) uzmanlarına göre, virüs mart ayında bir inekten bulaştı. Uzmanlar, bu teoriyi destekleyen genetik analizlerden elde edilen 'güçlü kanıtlar' olduğunu belirtti.

Hastanın görüntüleri ve durumuyla ilgili ek bilgiler New England Journal of Medicine tarafından yayımlanan bir yayında ayrıntılı olarak açıklandı.

Tıp uzmanları hastaya, gözün beyaz kısmının üzerindeki şeffaf tabaka olan konjonktivanın altında kanayan subkonjonktival kanama teşhisi koydu. Sağ gözünde sulu bir akıntı olduğu fark edildi.

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Adamın kuş gribine yakalandığı düşünülürse, bir memeliden, özellikle de bir inekten insana bulaşan bilinen ilk vaka da olabilir.

Temas ettiği kişiler araştırılıyor

CDC Direktörü Dr. Mandy Cohen, hastanın durumunu "çok hafif" olarak nitelendirdi ve ekledi:

"Kişinin semptomları çok hafifti. İyileşiyor. Ancak temas halinde olabilecek kişileri test ettiğimizden bir kez daha emin olmak istiyoruz."