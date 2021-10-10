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Yerel İnekleri kurtarmaya çalışan baba ve oğlu ölümden döndü
Yerel

İnekleri kurtarmaya çalışan baba ve oğlu ölümden döndü

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bir ahırda çıkan yangında, inekleri dışarı çıkarmaya çalışan baba ve oğlu yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 16:08:00 -
İnekleri kurtarmaya çalışan baba ve oğlu ölümden döndü

Muğla'nın Menteşe ilçesi, Akçaova Mahallesi'nde hayvancılık yapan Dursun Boz, Armutçuk mevkisindeki ahırında kaynak yaptığı sırada kıvılcımların saman balyalarına sıçraması sonucu yangın başladı. Alevler kısa sürede ahırı sardı.

Ahırdaki inekleri dışarıya çıkarmaya çalışan Boz ve oğlu yaralandı. Elleri ile yüzünde yanık oluşan baba oğul sağlık ekibince tedavi edildi.

Haber verilmesi üzerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangını söndürdü.

Yangında ahırdaki 6 ineğin sırt bölgelerinde yanık oluştu, yaklaşık 400 balya saman ile 20 çuval yem de zarar gördü.

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