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İnekleri kurtarmak isteyen itfaiye eri az daha canından oluyordu

Denizli'de çatısı çöken ahırda mahsur kalan 5 ineği kurtarma çalışması sırasında yıkılan duvarın altında kalan itfaiye eri yaralandı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:02
İnekleri kurtarmak isteyen itfaiye eri az daha canından oluyordu

Denizli'nin Çameli ilçesinde çatısı çöken ahırda mahsur kalan 5 inek itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Çalışma sırasında yıkılan duvarın altında kalan itfaiye eri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mikail Abalı'nın kullandığı 54 HP 906 plakalı tırın dorsesi, İmamlar Mahallesi Camiyanı mevkisinde Mehmet Tutkun'a ait ahırın duvarına çarptı.
Kazanın ardından ahırın çatısının çökmesi sonucu 5 büyükbaş hayvan mahsur kaldı.

5 inek 1 saatte kurtarıldı

İneklerin çıkarılması için Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Çameli Şubesi'nden yardım istendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş makinesi yardımıyla enkazın altındaki 5 ineği yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından çıkardı.

Ahırın duvarı üzerine devrildi

Bu sırada ahırın duvarı kurtarma çalışması yapan itfaiye eri Tanju Uğur'un üzerine devrildi.

Yaralanan Uğur, arkadaşlarının çalışmasıyla kurtarılarak Çameli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:02
  1. Denizli'nin Çameli ilçesi
  2. itfaiye ekipleri
  3. büyükbaş hayvan
  4. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Çameli Şubesi
  5. itfaiye eri Tanju Uğur
  6. Çameli Devlet Hastanesi

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