İnek sütü alerjisi nasıl geçer?

Çok seyrek olsa da ilaç tedavisiyle sonuç alınmaya çalışılır.

İnek sütü alerjisinin geçmesi için temel şart alerjiye sebep olan gıdanın artık tüketilmemeye başlanmasıdır.

Eğer sadece anne sütü ile beslenen bebeklerde görülüyorsa dahi artık anne sütünün tüketilmemesi, ya da inek sütü proteini içeren mamaların tüketilmemesi gerekir.

Bunların aksine soyalı mamalar tercih edilebilir.

Sanılanın aksine inek sütü alerjisinden kurtulmak için sadece sütün değil, yoğurt, peynir ve tereyağı gibi besinlerin de tüketilmemesi gerekmektedir.

Tedavi gören bebeklerin yüzde 80'lik kısmı 2 yaşına kadar iyileşir. İyileşmeyen bebeklerde 6'şar aylık periyotlar ile inek sütü içermeyen gıdalar ile diyet yaptırılır.

5 yaş civarına gelindiğinde hemen hemen inek sütü alerjisi bulunan çocuk kalmaz. Yani inek sütü alerjisinden kurtulmak doğru yöntemler uygulandığında zor olmamaktadır.





Nasılkolay.com'dan alınmıştır.