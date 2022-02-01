İnek idrarı içen Hindular, Müslüman adamı bakın niçin dövdü

Münübe Yılmaz

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde Müslüman bir adam, ineğin önüne idrarını yaptığı iddiasıyla dövüldü. Hindutva teröristi Virendra Rathod’un, Ratlam kentindeki Manak Chowk'ta bir ineğin önüne idrarını yaptığı iddiasıyla Saifuddin Patliwala adındaki Müslümanı dövdüğü video sosyal medyada viral oldu. Olay yerinde bulunan Hindu izleyiciler tarafından cesaretlendirilen saldırgan, mağdur, “ineğe asla saygısızlık etmediğini” söylemesine rağmen adamı dövmeye devam etti.

Kutsal saydıkları ineğin her derde deva olduğuna inanan Hindular, son olarak koronavirüse yakalanmamak için 'inek idrarı içme partisi' düzenlemişti. Daha önce de yine Hindistan'da bir grup, koronadan korunmak maksadıyla inek dışkısını suya karıştırarak duş almıştı.