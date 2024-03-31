İnek dışkısı üzerinde dans ediyordu! Hindu din adamı uçurumdan düştü

Hindistan'da yaklaşık 900 milyon inananı bulunan Hinduizm'de inek dışkısı 'kutsal' sayılıyor. Bu inanç nedeniyle inek dışkısı üzerinde dans eden din adamının uçurumdan düştüğü görüntüler sosyal medyada yayınlandı.

Suya karıştırıyorlardı!

Pandemi zamanı koronavirüse yakalanmamak için 'kutsal' saydıkları ineğin dışkı ve idrarını suya karıştıran Hintlerin görüntüleri gündem olmuştu.

Dışkı savaşı

Hindular ayrıca inek dışkısıyla savaş yapıyor. Birçok Hindu, inek dışkısının iyileştirici ve antiseptik özellikleri olduğunu iddia ediyor.