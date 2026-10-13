Günde 1 bardak içen kışın hastalanmıyor: Tek bir ot enfeksiyonu bıçak gibi kesiyor!

Altun, kış çayının içindeki karışımlardan dolayı hem vitamin hem de enfeksiyonlar üzerinde etkili olduğunu söyleyerek, "Kış çayının içindekiler de zencefil, ıhlamur, adaçayı, hatmi, ekinezya, kuşburnu, limon kabuğu, nar kabuğu ve hibiskus karışımı olduğu için hem C vitamini bakımından etkilidir hem de gribal enfeksiyonlar üzerinde etkilidir. Ciğer üşütmelerinde zencefil ağırlıklı tüketilmesini tavsiye ediyoruz ama hasta olmadan önce tüketilirse daha iyi olur.