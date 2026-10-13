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Günde 1 bardak içen kışın hastalanmıyor: Tek bir ot enfeksiyonu bıçak gibi kesiyor!

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Günde 1 bardak içen kışın hastalanmıyor: Tek bir ot enfeksiyonu bıçak gibi kesiyor!

Havaların soğumasıyla birlikte enfeksiyonlara karşı kış çayları ve bitki karışımları yeniden gündeme geldi. Aktar Muhammed Hanzala Altun, nane-limon, ıhlamur ve zencefil içeren karışımların tüketilmesini önererek kış aylarında bitki çaylarına dikkat çekti.

#1
Foto - Günde 1 bardak içen kışın hastalanmıyor: Tek bir ot enfeksiyonu bıçak gibi kesiyor!

Aktar Muhammed Hanzala Altun, hava değişimleri ile birlikte enfeksiyonların da arttığını belirterek, "Vitamin ve enfeksiyon etkileri sebebi ile kış aylarında nane-limon ve kış çayını hayatımızdan eksik etmemeliyiz" dedi.

#2
Foto - Günde 1 bardak içen kışın hastalanmıyor: Tek bir ot enfeksiyonu bıçak gibi kesiyor!

Değişken havalardan dolayı enfeksiyonların arttığını söyleyen Muhammed Hanzala Altun, "Artık kış aylarına yaklaşıyoruz, sonbahara girmiş bulunmaktayız. Öncelikle kavun, karpuz, dondurmaya elveda diyoruz. Nane-limon, ıhlamur, kuşburnuna merhaba diyoruz. Mevsim geçişlerinden kaynaklı havalar sabah uyandığımızda soğuk, öğlenleri sıcak ve akşamları yeniden soğuduğu için ne giyinip giyemeyeceğimizi de bilemiyoruz. Kalın giyiyoruz terliyoruz. Sonrasında terimiz üzerimizde soğuyor. Bununla beraber gribal enfeksiyonlar, üşütmeler, öksürmeler başlıyor. Bundan dolayı da bizim yıllardır tavsiye ettiğimiz nane-limon, ıhlamur, kış çayını hepsini tekrardan sonbaharın gelmesi ile beraber hayatımızdan eksik etmememiz gerekiyor" dedi.

#3
Foto - Günde 1 bardak içen kışın hastalanmıyor: Tek bir ot enfeksiyonu bıçak gibi kesiyor!

Altun, kış çayının içindeki karışımlardan dolayı hem vitamin hem de enfeksiyonlar üzerinde etkili olduğunu söyleyerek, "Kış çayının içindekiler de zencefil, ıhlamur, adaçayı, hatmi, ekinezya, kuşburnu, limon kabuğu, nar kabuğu ve hibiskus karışımı olduğu için hem C vitamini bakımından etkilidir hem de gribal enfeksiyonlar üzerinde etkilidir. Ciğer üşütmelerinde zencefil ağırlıklı tüketilmesini tavsiye ediyoruz ama hasta olmadan önce tüketilirse daha iyi olur.

#4
Foto - Günde 1 bardak içen kışın hastalanmıyor: Tek bir ot enfeksiyonu bıçak gibi kesiyor!

Nane-limonun da günlük hayatta 1 bardak kesinlikle içilmesini tavsiye ediyoruz. Hem sinir strese de iyi gelir hem havaların kapalı olmasından dolayı artan gerginlikleri de azaltır.

#5
Foto - Günde 1 bardak içen kışın hastalanmıyor: Tek bir ot enfeksiyonu bıçak gibi kesiyor!

Aynı zamanda gribal enfeksiyonlara da çok faydası vardır. Kış aylarının vazgeçilmezi olarak hayatımızdan eksik etmemiz gereken başlıca şeyler bunlardır" ifadelerini kullandı.

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