Günde 1 bardak içen kışın hastalanmıyor: Tek bir ot enfeksiyonu bıçak gibi kesiyor!

Değişken havalardan dolayı enfeksiyonların arttığını söyleyen Muhammed Hanzala Altun, "Artık kış aylarına yaklaşıyoruz, sonbahara girmiş bulunmaktayız. Öncelikle kavun, karpuz, dondurmaya elveda diyoruz. Nane-limon, ıhlamur, kuşburnuna merhaba diyoruz. Mevsim geçişlerinden kaynaklı havalar sabah uyandığımızda soğuk, öğlenleri sıcak ve akşamları yeniden soğuduğu için ne giyinip giyemeyeceğimizi de bilemiyoruz. Kalın giyiyoruz terliyoruz. Sonrasında terimiz üzerimizde soğuyor. Bununla beraber gribal enfeksiyonlar, üşütmeler, öksürmeler başlıyor. Bundan dolayı da bizim yıllardır tavsiye ettiğimiz nane-limon, ıhlamur, kış çayını hepsini tekrardan sonbaharın gelmesi ile beraber hayatımızdan eksik etmememiz gerekiyor" dedi.