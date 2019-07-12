İnegölspor’a gurbetçi orta saha oyuncusu

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor, Almanya’nın Wuppertaler SV Kulübünden orta saha oyuncusu Enes Topal ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde gurbetçi oyuncu ile iki yıllık sözleşme imzalandı. Törende konuşan Futbol Şube Sorumlusu Ali Şahin, "Transfer çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün Almanya’nın Wuppertaler kulübünden orta saha mevki oyuncusu Enes Topal ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Biz kendisini geçtiğimiz sezon transfer etmek istemiştik, lakin kulübünden kaynaklı bazı sıkıntılar sebebiyle transferini gerçekleştirememiştik. Nasip bu seneyeymiş. Enes hem sağ kanat, hem sol kanat hem, de orta sahada oynayabiliyor. Çok yönlü bir arkadaşımız. Biz kendisine güveniyoruz. Takımımıza katkı sağlayacağından hiç şüphemiz yok. Şuanda görüşme halinde bulunduğumuz oyuncu arkadaşlarımızda var. Önümüzdeki günler içinde anlaşma sağladığımız oyuncularımızı kamuoyu ile paylaşacağız. Ben anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Bordo beyazıların yeni transferi Enes Topal ise, "İnegölspor gibi büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Hedefim takımıma katkı sağlamak için goller atıp asistler yapmak. Her şey çok iyi geçtiği için çok memnunum. Geçen senede gelmiştim. Her şey hoşuma gitti. İnşallah Allah izin verirse güzel şeyler başaracağız" ifadelerini kullandı.