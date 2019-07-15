İnegölspor, Niyazi Batuhan Salman ile anlaştı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor, Kastamonuspor 1966 takımından orta saha oyuncusu Niyazi Batuhan Salman ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

Kulüp tesislerimizde düzenlenen imza töreninde konuşan Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Arıcı, "Kastamonuspor 1966 takımından sağ açık mevki Niyazi Batuhan Salman ile 1 yıllık anlaşma sağladık. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Batuhan kardeşimizin takımımıza katkı sağlayacağından şüphemiz yok. İnşallah kendisinin katkılarıyla güzel bir sezon geçiririz. Şu anda görüşme halinde olduğumuz oyuncularımız var. Transferlerimiz netleştikçe kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Niyazi Batuhan Salman ise, "İnegölspor gibi büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. İnşallah saha içinde göstereceğim iyi performans ile takımıma katkı sağlayacağım. Arkadaşlarımız ile güzel bir sekip olup İnegölspor’u hak ettiği noktalara getirmek istiyorum. Bana güvendikleri için kulüp başkanımız ve yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.