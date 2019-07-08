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İnegölspor Cumhur Yılmaztürk ile anlaştı

TFF 2.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 19:13
İnegölspor Cumhur Yılmaztürk ile anlaştı

TFF 2. Lig ekiplerinden İnegölspor, Fethiyespor’dan orta saha oyuncusu Cumhur Yılmaztürk ile 1 yıllık anlaşma imzaladı.


Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Başkan Yardımcı İbrahim Bayram, "Dış transfer çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün Galatasaray alt yapısından yetişmiş, uzun yıllar 1. ve 2.Ligde çeşitli takımlarda forma giyen, en son geçtiğimiz sezonu Fethiyespor’da geçiren orta saha mevki oyuncusu Cumhur Yılmaztürk ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Biz yönetim olarak kendisine güveniyoruz. İnşallah güzel bir sezon geçiririz. Şuanda görüşme halinde olduğumuz oyuncular var. Netleştiği zaman bu arkadaşlarımızı kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.


Cumhur Yılmaztürk ise, "Öncelikle İnegölspor ile anlaştığım için çok mutluyum. Daha önceki dönemlerde de iletişim halindeydik. Bu sefer kısmet oldu. İnegölspor hem camia, hem taraftar potansiyeli olarak bu liglerin marka takımı. Hedefim takım arkadaşlarımla beraber sezonu iyi bir şekilde bitirmek. Tabii gönlümüzden şampiyonluk geçiyor, ama bunu adım adım gerçekleştirmek gerektiğini düşünüyorum. Lige iyi başlayıp inşallah sonunu da iyi bitirmek istiyoruz. Kazasız, belasız inşallah güzel bir sene olacak. Başarmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 19:13
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