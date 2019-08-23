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İnegöl’de mahalle buluşmaları Hamidiye ile devam etti

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın “mahalle buluşmaları” devam ediyor.

23 Ağustos 2019 Cuma 11:04
İnegöl’de mahalle buluşmaları Hamidiye ile devam etti

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın “mahalle buluşmaları” devam ediyor.


Temmuz ayında ilki Mesudiye Mahallesi’nde gerçekleştirilen buluşmalar, bu hafta Hamidiye Mahallesi’nde devam etti. Her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirilmesi planlanan buluşmada, Belediye Başkanı Alper Taban, mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşların talep ve şikayetleri dinlendi. Muhtar Cemalettin İlgezdi ve vatandaşlar sıkıntılarını dile getirdi.


Belediye Başkanı Alper Taban, yeni bir uygulama başlattıklarını kaydederek, “Göreve geldiğimiz günden beri sizlerle belirli vesilelerle buluşalım istedik. Ancak şehir o kadar büyük ki bu buluşmaları her an yapmak çok mümkün olmuyor. Niyetimizin samimi olduğunu bilmenizi istiyorum. Ne zaman bir sorununuz, probleminiz varsa yanınızda olduğumuzu da bilmenizi istiyorum. Vatandaş ve devlet ilişkilerinde bu samimiyeti arttırmamız lazım. Olabildiğince sizlerle her platformda buluşmaya çalışıyoruz. Yeri geliyor bir düğünde, yeri geliyor bir cenazede, açılışlarda ve farklı programlarda bir araya geliyoruz. Bunları arttırarak aslında vatandaşın beklentilerini anlamaya, ölçmeye gayret ediyoruz. Sizleri anlamadan yapacağımız çalışmaların başarılı olmayacağını ben de biliyorum. Seçim öncesi de bunları yaptık ve nihayetinde 94 maddelik bir beyanname açıkladık. Bunlar bir bir şimdi takip ediyoruz. Vatandaşlarımıza parklar yapmak, altyapı yapmak, yeşil alanları arttırmak, asfalt problemlerini ortadan kaldırmak. Bunların birçoğunu 5 yıla sığdırmak istiyoruz” dedi.


"5 yılın sonunda güzel şeyler ortaya çıktığını görmek istiyorum"


Taban, "Burada bizim konuşmamızdan ziyade sizlerin söyleyecekleri önemli. 5 yılın sonuna geldiğimizde, sizlerin karşısına çıkarak alnımız ak, başımız dik şekilde, bu 5 yılın hesabını verebileceğimizi düşünüyorum. Rabbime dua ediyorum bizleri vatandaşımıza karşı mahcup etmesin diye. Biz başarılı olmak için, mahcup olmamak için, vatandaşlarımıza ve şehrimize faydalı olmak için görevi aldık. Sizler de destek verdiniz. Günü vakti geldiğinde de ben bunun hesabını verebilmek istiyorum sizlere. Güzel bir şeylerin de ortaya çıktığını görmek istiyorum. Biz sonuna kadar bunun mücadelesini vereceğiz. Lütfen sizler de üretmeye, düşünmeye devam edin. Hatalarımızı, talep ve önerilerinizi bizlere bildirin. Şuanda şehrimizde her mahalleyle ilgili 153 ve whatsApp hattımıza ulaşan bildirimler raporlanıyor. Hangi mahalleden en çok hangi konuda şikayet geliyor bunları biliyoruz. Bunları istişare ederek çözüme kavuşturuyoruz”

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 11:04
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