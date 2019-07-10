İnegöl’de atık yağlar çevreyi kirletmeyecek

Bursa’nın İnegöl Belediyesi, atık yağların ev, okul ve işletmelerden toplanarak biyo dizele dönüştürülmesi için protokol imzaladı.

Çevre hassasiyetine yönelik çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, bitkisel atık yağların etkin şekilde toplanması maksadıyla Deha Bio Dizel ile protokol imzaladı. Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger ve firmanın Bursa sorumlusu Cihat Sezen arasında sözleşme imzalandı. Fevzi Dülger, “İnegöl Belediyesi olarak ilçemizi gelecek nesillere sağlıklı ve huzurlu bir şekilde, doğasıyla, toprağıyla, havası ve suyuyla tertemiz bir şehir olarak bırakmaya önem veriyoruz. Çevre kirliliği ve sürdürülebilir çevre uygulamaları, günümüzde üzerinde ciddi bir şekilde çalışılan bir mesele haline geldi. Tabiî yaşama alanlarına, çevreye, yeşile sahip çıkılması ve çevre temizliğinin önemi hepimizin ortak sorumluluğudur. Daha güzel ve yaşanabilir en önemlisi gelecek nesillerin de istifâde edeceği bu çevreyi sürdürülebilir bir şekilde korumak hepimizin görevidir. Bu anlamda doğaya ve çevreye zarar veren zararlı atıkların ayrıştırılarak farklı şekillerde imha edilmesi veya geri kazanımına yönelik çalışmaları önemsiyoruz. Bitkisel atık yağlar çevreye büyük zarar vermektedir. Meselâ 1 litre atık yağ, 1 milyon litre içme suyunu kirletebilmektedir. Kullanılmış bitkisel atık yağlar, mesken atık su kirliliğinin yüzde 25’ini oluşturmaktadır. Bitkisel ve hayvanî atık yağlar denizlere, göllere ve akarsulara döküldüğü zaman suyun kirlenmesine sebep olur. Sudaki oksijenin azalması sonucu başta balıklar olmak üzere diğer canlılar üzerinde büyük tahribata yol açar” dedi.