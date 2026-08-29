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Yerel İnegöl’de 2,50 promil alkollü sürücüye 255 bin lira ceza
Yerel

İnegöl’de 2,50 promil alkollü sürücüye 255 bin lira ceza

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İnegöl’de 2,50 promil alkollü sürücüye 255 bin lira ceza

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ehliyeti iptal edilmesine rağmen araç kullanan ve 2,50 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye dört ayrı ihlalden toplam 255 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ertuğrul Gazi Mahallesi Atılgan Sokak’ta devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 06 TEC 02 plakalı otomobili durdurdu.

Ertuğrul Gazi Mahallesi Atılgan Sokak'ta devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 06 TEC 02 plakalı otomobili durdurdu.

Yapılan kontrollerde sürücü Hayrettin E'nin sürücü belgesinin iptal edilmesine rağmen araç kullandığı belirlendi.

Yapılan alkol testinde ise sürücünün 2,50 promil alkollü olduğu belirlendi.

Sürücüye, sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmak, alkollü araç kullanmak, muayenesiz araçla trafiğe çıkmak ve sigortasız araç kullanmak gerekçeleriyle toplam 255 bin lira idari para cezası uygulandı.

Trafikten men edilen araç otoparka çekilirken, sürücü Hayrettin E. gözaltına alındı.

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