  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İnegöl-Domaniç yolunda kaza: 2 yaralı

Bursa’da İnegöl-Domaniç karayolu üzeri Tahtaköprü mevkiinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 17:42:41 -
İnegöl-Domaniç yolunda kaza: 2 yaralı

Bursa’da İnegöl-Domaniç karayolu üzeri Tahtaköprü mevkiinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza; İnegöl-Domaniç yolunda meydana geldi. 63 yaşındaki A.M. idaresindeki 16 YC 974 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önündeki E.Y. idaresindeki 16 DBB 61 plakalı traktöre çarptı. Kazada traktör sürücüsü yaralanmazken, araç sürücüsü A.M. ile araçta bulunan C.E. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı