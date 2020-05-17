  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 110 bine yaklaştı

Madagaskar'da Kovid-19'dan ilk can kaybı yaşandı

İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 908'e yükseldi

Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilaçların izotopları yerli imkanlarla sentezlenecek

Siirt'te 3 teröristin korucunun şehit edildiği yerde etkisiz hale getirildiği bildirildi
için kalan
Aktüel

İnegöl Belediye Başkanı yangınzedelere yardım eli uzattı

İnegöl Belediyesi, bugün kırsal Küçükyenice Mahallesi’nde meydana gelen yangın sonrası yangınzedelere yardım eli uzattı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 19:52:58 -
İnegöl Belediye Başkanı yangınzedelere yardım eli uzattı

İnegöl Belediyesi, bugün kırsal Küçükyenice Mahallesi’nde meydana gelen yangın sonrası yangınzedelere yardım eli uzattı.


Sabah saatlerinde Küçükyenice Mahallesi’nde Nizamettin Günder ve Harun Günder’e ait iki katlı evde meydana gelen yangın sonrası İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Başkan yardımcılarını olay yerine göndererek yardım konusunda talimat verdi.


Fen İşlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger ve Umuteli Yardımlaşma Derneğinden sorumlu Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, yangın bölgesine giderek yangınzedelere geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Yangın sonrası kullanılmaz hale gelen evin molozlarını itfaiye raporu sonrası İnegöl Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kaldıracak. Ayrıca yangın zede ailenin geçici süreliğine sığınmaları için İnegöl Belediyesi tarafından konteyner gönderilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı