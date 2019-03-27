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İnegöl Alinur Aktaş’ı bağrına bastı: "Bir kere bile fuara gelmeyenler ‘mobilyayı marka yapacağız’ diyor”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, havai fişek ve meşale gösterileriyle karşıladığı İnegöl’de meydanı hınca hınç dolduran vatandaşlara seslendi.

27 Mart 2019 Çarşamba 12:03
İnegöl Alinur Aktaş’ı bağrına bastı: "Bir kere bile fuara gelmeyenler ‘mobilyayı marka yapacağız’ diyor”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, havai fişek ve meşale gösterileriyle karşıladığı İnegöl’de meydanı hınca hınç dolduran vatandaşlara seslendi. CHP’li adayın ‘İnegöl mobilyasını marka yapacağım’ sözlerini hatırlatan Başkan Aktaş, “Bir kere bile mobilya fuarına gelmeyenler, ‘mobilyayı marka yapacağım’, ‘fuar alanı yapacağım’ diyor. İnegöl onlara en güzel cevabı 31 Mart akşamı verecek” dedi.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 31 Mart seçimlerine sayılı günler kala tempoyu iyice artırdı. Güne İstanbul’da başlayıp, öğle Gemlik, akşamüstü Yenişehir ve gece de İnegöl’de vatandaşlarla buluşan Başkan Aktaş, Bursa’yı geleceğe taşımak için hazırladıkları projelerini anlattı. Her gittiği yerde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılayan Başkan Aktaş, 13,5 yıl belediye başkanı yaptığı İnegöl’de de muhteşem bir ilgi ve gösteriyle karşılaştı. Havai fişek ve meşale gösterilerinin yanı sıra tokalaşmak için adeta izdiham oluşturan vatandaşların arasından güçlükle miting alanına gelen Başkan Aktaş, İnegöl’ün 31 Mart akşamı sandıkları patlatacağının sinyalini bu meydanda verdiğini vurguladı.


“Mobilyayı marka yapacakmış”


Meydanı hınca hınç dolduran vatandaşlara seslenen Başkan Aktaş, CHP’li Büyükşehir adayının İnegöl mobilyasıyla ilgili sözlerini hatırlatarak, “Ben burada 13,5 yıl belediye başkanlığı yaptım. En az 25-26 tane mobilya fuarı yaptık. Daha bir tane fuarımıza gelmemiş CHP’li aday şimdi diyor ki ‘İnegöl mobilyasını marka yapacağım’ ve ‘İnegöl’e ben fuar alanı yapacağım’. İki aydır temizlik işçilerinin maaşlarını dağıtmayanlar İnegöl’e mobilya fuarı yapmanın derdine düşmüşler. İnegöl mobilyası zaten dünya markası. İnşallah 31 Mart akşamı İnegöl’ün ona nasıl cevap verdiğini görecekler” dedi.


Çok güzel tabela asarlar


CHP’li Büyükşehir adayının tabela asmayı çok iyi bildiğini dile getiren Aktaş, “2 gün önce Kayapa’da yeni konutların bulunduğu bölgede 7-8 kilometrelik asfalt döktük. Beyefendi tabelaları takmış, belediyenin logosunu koymuş. 2 hafta önce Görükle Atatürk caddesinde alt yapıyı bitirip asfalt döktük. Nilüfer Belediyesi’nin kamyonu geldi. Oraya park edildi. Gelip geçen vatandaşlara ‘bu asfaltı Nilüfer Belediyesi yaptı’ izlenimi vermek için” diye konuştu.


Konuşması sık sık alkış ve sloganlarla kesilen Başkan Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’a da destek isteyip, “Alper Taban’ı size, sizleri Allah’a emanet ediyorum” diyerek, sahneden indi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 12:03
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