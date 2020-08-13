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Yerel

İneğin ipine dolanan şahıs hayatını kaybetti

Antalya'da ahırdaki bir ineğin ipine dolanarak onlarca metre sürüklenen adam hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 10:17:00 -
İneğin ipine dolanan şahıs hayatını kaybetti

Antalya'da ahırdaki hayvanlara su vermek isterken ineğin ipine dolanarak sürüklenen adam yaralı halde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Su vermek isterken ayağı ipe dolandı

Antalya'nın Gaziapaşa ilçesinde meydana gelen olayda, ahırdaki hayvanlara su vermek isteyen 81 yaşındaki Ahmet Koç'un ayağı bu sırada ineğin ipine dolandı.

Müdahaleler yetersiz kaldı

Yaşlı adam, ineğin harekete geçmesiyle birlikte 130 metre boyunca sürüklendi. Olay sonucu ağır yaralanan Koç, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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