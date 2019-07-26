İneğe doğum yaptıran veterinerin yürek yakan ölümü!..

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde,Veteriner Özlem Çelik, bir ineğe sezaryenle doğum yaptırırken dokunduğu seyyar lambanın kablosundan elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Veteriner hekim Özlem Çelik, saat 02.30 sıralarında, bir ineğe sezaryenle doğum yaptırmak için Seydikemer'in kırsal Ortaköy Mahallesi'ndeki bir hayvan damına gitti. Doğum yapacak ineğin yanına, aydınlatma için seyyar lamba çekildi. Bekar olan, 5 yıllık veteriner Çelik, ineğe sezaryenle doğum yaptırdı.

Doğumun ardından elektrik akımına kapıldı

Doğumun ardından seyyar lambanın kablosuna temas edince, kablodaki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapılıp yere yığıldı. Hayvan damının sahibinin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Fethiye'deki bir özel hastaneye kaldırılan Çelik, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Çelik'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.