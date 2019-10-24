İneğe çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı Kırşehir'de, otomobilin devrilmesi sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ramazan Yeğin idaresindeki otomobil, sürücüsünün Kösefakılı köyü yakınlarında yola çıkan ineğe çarpmamak için manevra yapması sonucu şarampole devrildi. Sürücü ile eşi Hatice ve oğlu OsmanYeğin ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hatice Yeğin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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