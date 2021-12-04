İndirimli alışveriş döneminde rekor kırıldı

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de kasım ayının tamamına yayılan indirim günlerinde çağrı merkezlerinin yoğunluğu da en üst seviyeye çıktı. Bulut tabanlı çağrı merkezi çözümleri sunan AloTech verilerine göre, kasım ayında rekor kırılarak 26 milyon çağrı alındı, 50 milyon dakikanın üzerinde görüşme yapıldı.

Kasım ayı boyunca yapılan alışverişlerin çağrı haritasını çıkarıldı. AloTech platformu üzerinden çağrı karşılayan 17 binden fazla müşteri temsilcisinden elde edilen verilere göre elde edilen veriler şöyle:

- Toplam çağrı adedinde geçen yıla göre yüzde 18 artış oldu.

- "Muhteşem Cuma", "Efsane Cuma", "Şanslı Cuma" gibi farklı isimlerle tanımlanan alışveriş haftasında ise geçen seneye göre yüzde 67 daha fazla çağrı alındı.

- En fazla çağrı alan sektör, toplam aramaların yüzde 31’inin yapıldığı teknoloji oldu.

- Bu dönemde ayrıca chat kullanımı yüzde 146, yapay zekâ destekli chatbot kullanımı yüzde 63,8 arttı.

- Çağrı adedinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artış yaşandı.

- Yapay zekâ destekli chatbot’lara gelen sorgu adedi de geçen senenin Kasım ayına göre yüzde 63,8’lik artışla 1 milyon 313 binin üzerine yükseldi. Bu servisi kullanan müşterilerin çağrılarının yüzde 16,5’i müşteri temsilcilerine aktarılmadan sesli bot üzerinden, yüzde 66’sı da chatbot üzerinden çözüldü.

- En çok çağrı alan sektörlerin ilk sırasında çağrıların yüzde 31’ini alan teknoloji sektörü geldi. Bunu yüzde 12,5 ile taşımacılık, yüzde 11 ile perakende ve yüzde 5 ile ticaret izledi.

- Çağrı merkezlerinin en çok arandığı gün geçen yıl olduğu gibi bu yıl da salı olurken, en az çağrı ise pazartesi günleri geldi.

- En çok çağrı 10-11 saatleri arasında alınırken, sabaha karşı 4-5 saatleri ise çağrı merkezleri için günün en sakin zaman dilimi oldu.

- Kasım ayında gelen çağrılar ile ilgili dikkat çekici bir diğer sonuç ise şehir dağılımında oldu. Buna göre, en çok çağrı İstanbul’dan geldi. Ancak nüfus oranına göre çağrı adedi göz önünde bulundurulduğunda Manisa, İstanbul’u geçerek geçen yıl olduğu gibi ilk sırada yer aldı. Bu iki ili sırasıyla Kastamonu, Edirne, Amasya, İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Diyarbakır izledi.