İndirimler sürecek piyasalar hareketlenecek

Buğra Kardan

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 6 başlıkta açıkladığı Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indiriminin yeni yılda 3 ay süreyle devam ettirilmesini öngören Cumhurbaşkanı kararnamesiResmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Konut, otomobil, beyaz eşya ve mobilya alışverişlerinde geçerli olacak vergi indirimleri iç piyasayı hareketlendirecek; enflasyonla mücadeleye olumlu katkı sunacak. Bu hamle sosyal medyadan pompalanan “2019’da ürünler cep yakacak” ve “Yeni yılda her şey zamlanacak” iddialarını da boşa çıkaracak.

Satışlar yüzde 30-40 artar

Düzenlemenin konut, otomotiv, beyaz eşya ve mobilya satışlarını yüzde 30-40 artırması; enflasyonla mücadeleye olumlu katkı sunması bekleniyor. Vergi indirimlerinin devam etmesini memnuniyetle karşılayan sektör temsilcileri, hükümetin iç talebi arttırma adına önemli bir adım attığı konusunda hemfikir.

“Vargücümüzle çalışacağız”

KDV ve ÖTV indirimlerinin üç ay daha uzatılması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’a teşekkür eden Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “Biz de reel sektör temsilcileri olarak ekonominin çarklarını daha hızlandırmak ve istihdamı artırmak için 2019’da var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Baran, vergi indirimlerinin tüketimi artırarak ekonomiye katkı yapacağını; makro ekonomik dengelere olumlu etki edeceğini vurguladı.

Avantajlar katlanacak

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu ise, ÖTV ve KDV indirimleriyle otomotiv sektörünün uçurumun kenarından döndüğünü kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

Araç almak için yeni fırsat

“Devlet tarafından yapılan ve paraşüt görevi gören vergi indirimleri sayesinde sektör nefes aldı. Ekonomimizin en büyük sektörlerinden bir tanesi olan otomotiv sektöründe uygulanan bu ÖTV ve KDV düzenlemesinin 3 ay daha uzatılması tüm sektör oyuncularının arzu ettiği bir destekti. ÖTV düzenlemesi sonucu ilgili araçlara modele bağlı olarak 20 bin TL’nin üzerinde indirim yansımasının sürecek olması tüketiciler lehine olumlu havanın devam etmesi anlamına geliyor. Bu durum yeni araç almak isteyenler için de önemli bir teşvik olacaktır. Buna bir de markaların düzenlediği kampanyalar eklenince avantajlar katlanacaktır.”

Sektör rahatlayacak

Otomotiv devi Toyota Türkiye’nin CEO’su Ali Haydar Bozkurt da, ÖTV ve KDV düzenlemesinin uzatılmasının sektörün yararına olacağını belirtti. “Zor bir dönemden geçerken böyle bir uygulamanın devreye alınması hem sektörü hem de otomobil ve ticari araç almayı düşünenleri memnun etti” diyen Bozkurt, şöyle konuştu: “Otomobil piyasasının hareket beklediği Kasım ve Aralık aylarında, bu indirimlerin çok olumlu katkısı oldu ve hatırı sayılır bir canlanma yaşandı. Şimdi bu düzenlemenin 3 ay daha devam edecek olmasıyla birlikte sektörümüzdeki bu canlanmayı 2019 yılının ilk çeyreğinde de görmeyi bekliyoruz. Süresi üç ay daha uzatılan hurda teşviki ve engelliler için matrahlardaki değişim ile birlikte yüksek miktardaki vergi yükünün düzenlenmesiyle birlikte piyasanın hareketlenmesi, sektörün rahatlaması kaçınılmaz olacaktır.”

Çarklar dönecek

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, ÖTV indiriminin otomotiv sektörünün ve tüketicilerin hayrına olacağını ifade etti. Çağdaş, indirimle sektörün çarklarının dönmeye devam edeceğini; vergi kaçaklarının önleneceğini sözlerine ekledi.

Yüzde 8’e çekilmeli

Züccaciyeciler de ÖTV ve KDV indirimlerine sevindi. Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Erdoğan satışlarında yüzde 20’lik artış sağlayan elektrikli küçük ev aletlerinde ÖTV’nin sıfırlanmasını olumlu karşıladıklarının altını çizerek, KDV’nin yüzde 18’lerden yüzde 8’e alınmasını talep etti.

Kimsenin bahanesi kalmayacak

Hükümet, son ÖTV ve KDV kararıyla perakendecilerin “İndirimler kısa sürdü”, “Kendimizi toparlamaya zaman bulamadık” gibi bahaneler ileri sürmesini engellerken: tüketicilerin “Fiyatlar gerilemedi” ve “Ürünlerin yanına yanaşılmıyor” türü şikayetlerinin önüne geçti.

İmar barışı da 6 ay uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar ile 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi başvuru süresi 15 Haziran 2019’e kadar uzatıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, vatandaşların yeni yılda yeni mağduriyetler yaşamaması; konutlardaki imar ile iskân sorununun çözülmesi için uygulamayı sürdürme kararı aldıklarını dile getirdi.

10 milyon başvuru

İmar Barışı’na ilginin yoğun olduğunu anlatan Kurum, “Bugüne kadar 9 milyon 698 bin 238 vatandaşımız başvuru yaptı. Vatandaşlarımızca yapı kayıt belgesi bedeli olarak da 16 milyar 500 milyon lira ödeme yapıldı” ifadelerini kullandı.

Gübreye yüzde 5 indirim geliyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticiyi artan maliyetlerden koruyacaklarına işaret ederek, “Bu çerçevede gübrede yüzde 15 indirim aldık, üzerine yüzde 5 indirim de bu hafta geliyor” müjdesini verdi. Hayvancılık desteğinin 41 ilde devam ettiğine dikkat çeken Pakdemirli, “Burada yüzde 50 hibe desteğimiz olacak. Kırsal kalkınmaya destek için de 50 hayvancılık projesine 37 milyon lira vereceğiz, atıl durumdaki 2 milyon hektar tarım arazisini işleyerek 13 milyar lira gelir artışı sağlayacağız” açıklamalarını yaptı.

Tüketicilere iyi haber

Dün itibariyle elektrik ve doğal gaz faturalarına yüzde 10’luk indirim yansıtılmaya başladı. İndirimlerin devam edebileceğini söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “6 ay daha fiyatlar böyle giderse, doğal gaz fiyatları gerileyebilir. Arkasından elektrik de gelir” diye konuştu.

Çimento üreticilerinden desteğe devam

Bölgesel ekonomik dalgalanmalardan dolayı kurlarda yaşanan artışların enerji, hammadde ve finansman maliyetler üzerinde domino etkisi oluşturduğunu dile getiren çimento üreticileri, zam yapma kararlarında geri adım atarak ‘Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na verdikleri desteği devam ettirme kararı aldı.

Üreticiler zam yapmayacak

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Elektrik maliyeti ise yine son iki yılda yüzde 76 yükseldi. Aynı dönemde kömür maliyetindeki artış oranı yüzde 182, petrokok maliyetlerindeki artış ise yüzde 170 oldu. Genel olarak da 2016 yılının başından Kasım 2018’in sonuna kadar olan sürede üretici fiyat endeksi yüzde 73 arttı. Buna paralel olarak, 2019 yılında yapılması planlanan fiyat düzenlemeleri gündeme geldi. Bu şartlarda maliyet artışlarına rağmen ‘Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’ kapsamında sektör olarak yüzde 40 zam yapmayacağız” mesajını verdi.

“KDV yüzde 10’da sabitlensin”

Mobilya sektörü KDV oranının yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülmesiyle moral buldu. Mobilya çarşısı MASKO’nun Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mutlu, KDV indiriminin sektöre can suyu olduğunu söyledi. 2018 Kasım ve Aralık aylarında geçerli olan indirimin mobilya sektörüne olumlu etki ettiğini belirten Mutlu, “Bu sürenin 3 ay daha uzatılması çok iyi oldu” şeklinde konuştu. KDV oranının 3 ay daha yüzde 8’de tutulmasıyla satışların yüzde 10-15 artacağını savunan Mutlu, “Gelinen aşamada arzumuz uygulamanın kalıcı olması, verginin yüzde 10 bandında sabitlenmesi” dedi. Mutlu, ayrıca faiz oranlarının düşmesi ve paranın piyasaya çıkmasıyla birlikte KDV indiriminin daha anlamlı hale geleceğini vurguladı.

Neleri kapsıyor?

31 Ekim’de başlayan KDV ve ÖTV indirimleri 31 Mart 2019’a kadar sürecek. Uygulama şu şekilde devam edecek:

-Konut satışlarında KDV oranı yüzde 18’den yüzde 8’e çekilecek.

-Tapu harçları yüzde 4’ten yüzde 3’e indirilecek.

-Mobilya satışlarında KDV oranı yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülecek.

-Beyaz eşyada ÖTV sıfırlanacak.

-1600 cc ve altı motorlu taşıtlarda ÖTV’de 15’er puan indirime gidilecek.

-Ticari araçlarda KDV yüzde 18’den yüzde 1’e çekilecek.