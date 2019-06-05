İndirim şampiyonu salatalık
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, vurgunculara karşı alınan önlemlerin ardından sebze fiyatlarında aşağı yönlü eğilim görüldüğüne dikkat çekti.05 Haziran 2019 Çarşamba 11:27
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, vurgunculara karşı alınan önlemlerin ardından sebze fiyatlarında aşağı yönlü eğilim görüldüğüne işaret ederek, şu ifadeleri kullandı: “Tedbirlerin rolüyle marketlerde fiyatı en fazla düşen ürün yüzde 44,39’la salatalık oldu. Onu yüzde 39,43’le sivri biber, yüzde 36,70 ile domates, 32,11’le domates, yüzde 29,56’yla kabak, yüzde 53’le patlıcan, yüzde 15,71’le havuç takip etti.”
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