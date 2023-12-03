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Ekonomi İndirim kampanyası büyüyor!
Ekonomi

İndirim kampanyası büyüyor!

Yeniakit Publisher
2023-12-03 14:46:00 -
İndirim kampanyası büyüyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Cumhuriyetin 100. yılında enflasyonla mücadele için başlatılan indirim kampanyasında rekor katılıma ulaşıldı.

Ticaret Bakanlığı, Cumhuriyetin 100. yılında enflasyonla mücadele için tüm iş dünyasını indirim kampanyasına davet ederken, İstanbul'dan Ankara'ya, Edirne'den Kars'a Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteren işletmeler kampanyaya yoğun bir ilgi gösterdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Cumhuriyet'in 100. yılında enflasyonla mücadele kapsamında iş dünyasına yaptığı indirim kampanyası çağrısında rekor sayıya ulaşıldı.

Bakan Bolat, bakanlığının internet sitesi üzerinden yayınlanan mesajla firmalara şu sözlerle teşekkür etti:

"Ticaret Bakanlığı olarak, tüm ticari alanlarda piyasa bozucu faaliyetleri dikkatle takip etmeye, gerektiğinde cezai müeyyideleri uygulamaya devam ederken, milletimizin ekonomik refahı için kar marjından fedakarlık ederek ürünlerinde indirim uygulayan firmalar Bakanlığımız internet sitesinde yayınlanacak ve katılım oldukça güncellenecektir.

Bu anlamda, enflasyonla mücadelede üzerlerine düşeni fazlasıyla yaparak bu konuda hassasiyet gösteren tüm firmalarımıza teşekkür ederiz."
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932 firma on binlerce mağaza

Enflasyona karşı bir dalgakıran etkisi gösteren indirim kampanyası ile ülke genelindeki yüzlerce işletme on binlerce mağazada fiyatlarını aşağı çekti.

Ticaret Bakanlığı da indirim kampanyasına katılan firmaların listesini bakanlık internet sitesinden duyururken, liste son olarak 1 Aralık tarihinde güncellendi.

932 firmanın adının bulunduğu listeye bakanlık internet sitesi üzerinden ulaşılabilirken, zincir mağazalar ise tüm yurt genelindeki şubelerinde indirim kampanyasına katıldı.

Kampanyalar vatandaşların da büşük ilgisini gördü.

Ayrıca yerel ölçekte faaliyet gösteren binlerce mağaza da indirim kampanyasına dahil oldu.

Kaynak: Sabah

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