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Aktüel İndirim izdihamı: Kozmetik mağazasında kavga çıktı! Müşteriler takip ettiği indirimler için kavgaya tutuştu
Aktüel

İndirim izdihamı: Kozmetik mağazasında kavga çıktı! Müşteriler takip ettiği indirimler için kavgaya tutuştu

Yeniakit Publisher
2024-06-01 17:56:00 -
İndirim izdihamı: Kozmetik mağazasında kavga çıktı! Müşteriler takip ettiği indirimler için kavgaya tutuştu

Bir kişisel bakım ve kozmetik marketinin 15'inci yılına uyguladığı özel indirim nedeniyle ülke çapında birçok mağazada yoğunluk oluştu. Bursa'da ise çalışanlar ile müşteriler arasında kavga çıktı.

Türkiye'nin her yerinde faaliyet gösteren kişisel bakım ve kozmetik marketi zinciri, 15. yılına özel 31 Mayıs'ta 250 lira ve üzeri alışverişlerde geçerli yüzde 75 indirim uyguladı. İndirimden yararlanmak isteyen vatandaşlar sabah erken saatlerde kuyruğa girdi.

Yoğunluk sebebiyle mağaza çalışanları kapılara kapatarak müşterileri içeriye sıra sıra aldı. İndirim adeta izdihama dönüşürken, faydalanmak isteyen vatandaşlar son ürünler için bir birine girdi.

Alışveriş merkezlerinin güvenlik görevlileri de kargaşaları önlemeye çalıştı.

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