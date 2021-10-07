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Dünya İndiragandi yapmışlar! Avrupa ülkeleri birbirlerini tokatladı
Dünya

İndiragandi yapmışlar! Avrupa ülkeleri birbirlerini tokatladı

Fransa ve İngiltere arasında aşı gerilimi yaşanıyor. Fransa 5 milyon doz AstraZeneca aşısı çalmakla suçlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 12:03:00 -
İndiragandi yapmışlar! Avrupa ülkeleri birbirlerini tokatladı

Fransa ve İngiltere arasında AUKUS anlaşması ve balıkçılık krizinin ardından bu kez aşı konusunda gerilim yaşıyor. Fransa 5 milyon doz AstraZeneca aşısı çalmakla suçlanıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Başkan Emmanuel Macron’un, mart ayında İngiltere'ye aşı sevkiyatını durdurmak için Avrupa Birliği başkanlarıyla komplo kurduğu öne sürüldü.

İngiliz hükümeti, İngiltere'ye ulaşması beklenen büyük bir Oxford/AstraZeneca aşısı sevkiyatını Fransa’nın önlediğini belirtti. Aşıların Hollanda'dan aktarımı beklenirken aşılar bu ülkeye ulaşmadı.

AB ile ipler aşı sevkiyatı öncesinde gerildi

AB liderleri İngiltere'ye ikinci aşı dozlarının sevkiyatını engellemek için ihracat yasağı uygulama tehdidiyle dikkat çekti. Brüksel AstraZeneca'yı bloğa bu yılın ilk çeyreğinde 120 milyon doz tedarik etme sözleşmesinden vazgeçmekle suçladı. Macron’un AstraZeneca aşısının etkisinin az olduğunu iddia etmesi bardağı taşıran son damla oldu.

İngiliz hükümetinden sert çıkış

İngiltere AB’nin planını hayatlara mal olabilecek çirkin bir davranış olarak tanımladı.İngiliz yetkililer olayı savaş eylemine benzeterek, artık Fransa ile müttefik olmanın mümkün olmadığını belirtti. İngiltere Eylül ayında, Fransa'daki bir şirketle yapacağı aşı anlaşmasından vazgeçmişti. İngiliz hükümeti, halen klinik deneme aşamasında olan COVID-19 aşı adayının dozlarını tedarik etmek için şirketle yaptığı anlaşmayı, sözleşmenin "ihlalini" öne sürerek feshettiğini duyurmuştu.

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