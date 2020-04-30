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İncirliova’da 480 haneye gıda paketi dağıtıldı

İncirliova Kaymakamlığı tarafından İncirliova’da Mart ayından itibaren 480 haneye gıda paketi dağıtımı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 10:48:00 -
İncirliova’da 480 haneye gıda paketi dağıtıldı

İncirliova Kaymakamlığı tarafından İncirliova’da Mart ayından itibaren 480 haneye gıda paketi dağıtımı yapıldı.


Korona virüsü (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İncirliova Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubunda görevli 214 personel tarafından Mart ayından itibaren toplam 480 haneye gıda paketi dağıtıldı ve 7 bin 478 başvuru yerine getirildi.


İncirliova’da Vefa Sosyal Destek Grubu 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan kişilerle sokağa çıkma yasağı bulunan vatandaşların alışveriş, gıda, sağlık ve temizlik maddelerinin temini, bankacılık ve PTT işlemlerinin yerine getirilmesi gibi birçok ihtiyacı karşılamaya devam ediyor.


Ramazan ayı dolayısıyla İncirliova Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından toplam 350 haneye gıda paketi dağıtıldı. Acarlar Mahallesi’nde karantina altında bulunan tüm hanelere gıda paketi, ekmek, maske, temizlik ürünleri ve dezenfektan dağıtımı yapılmaya devam ediliyor. Ayrıca Vefa Sosyal Destek Grubu’nun, 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan kişilerle yardıma muhtaç ailelere yardım kolilerinin dağıtımının da devam ettiği öğrenildi.

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