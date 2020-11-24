İncirlik Üssü'nde görevli asker ölü bulundu

İncirlik Üssü'nde görevli Uzman Çavuş Mehmet Kahriman (30) sabah mesaiye gitmeyince arkadaşları merak edip aramaya başladı. Herhangi bir dönüş alamayan silah arkadaşları uzman çavuşu, evinde hareketsiz halde yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kahriman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Mangal kömürüden zehirlendiği tahmin ediliyor

Uzman çavuşun ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmada Kahriman'ın akşam arkadaşlarıyla birlikte mangal yaptığı, arkadaşları gidince de mangal kömürünü evin içine koyup daha sonrada uyuduğu ve bu nedenle zehirlendiği tahmin ediliyor.

Kesin sebep otopside ortaya çıkacak

Yapılan ilk incelemenin ardından Kahriman'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Uzman çavuşun kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.