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Gündem İncirlik boşaltılacak mı? Bahçeli’den İncirlik Üssü resti
Gündem

İncirlik boşaltılacak mı? Bahçeli’den İncirlik Üssü resti

İncirlik üssü kapatılacak mı? Son dakika haberine göre, MHP lideri Devlet Bahçeli, terör devleti İsrail’in masum Filistin halkına yaptığı katliama desteğini esirgemeyen ABD’yi yerden yere vurdu. Bahçeli, siyonist İsrail’in zulüm ortağı ABD’ye iyi bir ders verilmesi gerektiğini söyleyerek NATO, Kürecik ve İncirlik önerisinde bulundu. Peki İncirlik boşaltılacak mı? Bahçeli İncirlik Üssü önerisi nedir?

Yeniakit Publisher
2021-05-18 12:02:00 - 2021-05-18 12:08:02
İncirlik boşaltılacak mı? Bahçeli’den İncirlik Üssü resti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Bahçeli, konuşmasında, terörist İsrail’in Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldıralırana destek veren ABD’yi yerden yere vurdu. Bahçeli’den NATO ve İncirlik resti geldi. Bahçeli şunları söyledi: “Biz gidelim, biz koşalım, hızır gibi yetişelim, gücümüzün yettiği kadar girelim, akan kanı durduralım. Huzur, istikrar ve güvenliği el birliği ile temin edelim. Kudüs'ün her karısında izimiz vardır. Kudüs bizi bilir, biz Kudüs'ü biliriz. ABD, bunun önünde engelse NATO üyeliğini tartışmaya açalım, Kürecik'i, İncirlik'i boşaltalım gitsin.”

İncirlik Üssü ne zaman kuruldu?

Avrupa'da taktik nükleer silahlar bulunduran altı NATO üssünden biridir. 1951 yılında inşaatına başlanan İncirlik Üssü, Aralık 1951'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Amerikan Hava Kuvvetleri'nin hizmetinde ortak kullanıma açıldı.

Kürecik Üssü nerede?

Kürecik Radar Üssü, Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Kürecik nahiyesinde bulunan askerî tesistir. Amerikan askerlerine yönelik kurulmuş olunan üs, terk edilerek Türk askerinin kontrolüne bırakılmıştır. Malatya yönüne giderken, Karahan gediğinin bulunduğu tepenin sol üst tarafındadır.

 

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