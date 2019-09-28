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İncirli cheesecake nasıl yapılır? İncirli cheesecake tarifi

Cheesecake ülkemizde birkaç yıl içerisinde yerleşip sevilen bir tatlıdır. Cheesecake her ne kadar peynirli keki ifade etse de meyveli olan çeşitlerini de yapmak mümkün. Peki, mevsimi olan incirle cheesecake nasıl yapılır? İşte incirli cheesecake tarifi

28 Eylül 2019 Cumartesi 21:04
İncirli cheesecake nasıl yapılır? İncirli cheesecake tarifi

Cheesecake ülkemizde birkaç yıl içerisinde yerleşip sevilen bir tatlıdır. Cheesecake her ne kadar peynirli keki ifade etse de meyveli olan çeşitlerini de yapmak mümkün. Peki, mevsimi olan incirle cheesecake nasıl yapılır? İşte incirli cheesecake tarifi

İncirli cheesecake nasıl yapılır?

Malzemeler:

•450 g labne peyniri
•3 adet yumurta
•1 su bardağı toz şeker
•2 su bardağı krema
•70 g limon suyu
•1 adet limon kabuğu rendesi
•1 çay kaşığı vanilya özütü

Tabanı için;

•2 paket kakaolu bisküvi
•Yarım tatlı kaşığı tarçın
•115 g tereyağı
•80 g bitter çikolata

Karamel sos için;

•1 su bardağı toz şeker
•2 yemek kaşığı su
•4 damla limon suyu
•50 g tereyağı
•100 ml krema

Üzeri için;

•4 adet taze siyah incir

Nasıl yapılır?

Öncelikle tereyağını ve çikolatayı eritin.

Kakaolu bisküvileri çekip toz kıvamına getirin.

Bisküvilerin üzerine erittiğiniz tereyağını ve tarçını ekleyip harç oluşturun.

Yuvarlak kelepçeli bir kalıbın tabanına bu harcı eşit şekilde yayın.

Labne peyniri ve şekeri çırpmaya başlayın.

Yumurtaları da teker teker ekleyip çırpmaya devam edin.

Ayrı bir kapta krema, limon suyu, limon kabuğu ve vanilyayı karıştırın.

Tüm malzemeleri bir arada karıştırdıktan sonra buzdolabında dinlendirdiğiniz tabanı çıkarın ve üzerine dökün.

Fırın’ı 160 dereceye açın ve ısıtın.

Cheesecake’inizi fırın tepsisinin içine alın ve tepsinin içerisine de bir su bardağı su dökün.

Fırın’da yaklaşık 1 saat, kenarları hafif kızarıncaya kadar pişirin.

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 21:04
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