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İncirin geleceği ve sorunları masaya yatırıldı

Aydın Ticaret Borsası’nda incir sektör toplantısı düzenlendi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 10:40
İncirin geleceği ve sorunları masaya yatırıldı

Aydın Ticaret Borsası’nda incir sektör toplantısı düzenlendi. Toplantıda incir sektörünün sorunları görüşülerek yapılması gerekenler planlandı.


Aydın Ticaret Borsası toplantı salonunda iki oturum halinde yapılan toplantıda üreticiler, tüccarlar ve ihracatçılar kurulu inciri masaya yatırdı.


Toplantının açılış konuşmasını yapan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, “Bugün burada 2018 yılının değerlendirilmesi ve 2019 yılı için çözüm önerilerini, sorunları ve beklentileri konuşacağız. İncir Aydın için çok önem arz eden bir mahsuldür. Bu mahsulle ilgili geçtiğimiz yılda 71 bin tonluk üretim değerine yaklaştık. Bu yıl daha belirlenen bir rekolte tahmini olmadığı halde yılın iyi göründüğü haberlerini almaktayız. Bu sezon üreticinin yüzünü güldürebileceği bir şekilde sezonu atlatırız diye düşünüyoruz” dedi.


Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı Birol Celep, bu toplantının yapılmasının amacının üretim bölgesinde kuru incirin sorunlarının görüşülmesi olduğunu dile getirerek, “Son beş yıldır ülkemiz kuru meyve ihracatı maalesef 1.3, 1.4 milyar dolar düzeylerinde tıkanmış durumda. Toplam ihracat miktarımız 500 bin ton seviyelerinde seyretmekte. Sektörümüzün ilk üç ürünü arasında yer alan kuru incir ihracatımız son yıllarda 12 aya yayılmaya başladı. Bu durumda işletmelerimizin artan soğuk hava yatırımlarının önemli payı bulunmaktadır. 2014 yılından bu yana yılda ortalama 63 bin ton kuru incir başta Avrupa Birliği (AB) üyeleri olmak üzere yaklaşık 110 farklı ülke raflarında yerini alıyor. Yıllık ortalama kuru incir ihracatımız 250 milyon dolar seviyelerinde. Sektör ihracatı içindeki payı yüzde 18 düzeyinde. 2018-2019 sezonunda yaşanan iklimsel olumsuzlukların etkisi ile dün itibariyle kuru incir ihracatımız bir önceki sezonun aynı dönemine göre miktarda yüzde 8’lik bir azalışla 55 bin 400 ton, değerde ise yüzde 18’lik bir azalışla 215 milyon dolar gerçekleşti. Sezon sonuna kadar ihracatımızın 60 bin tona çıkabileceğini tahmin etmekteyiz” diye konuştu.


Aydın İl Tarım Müdürü Ahmet Ökdem toplantıda yaptığı konuşmada Aydın’ın 37 bin dekar incir üretim alanı ve 65 bin ton üretim miktarı ile Türkiye’de incir üretiminin yüzde 80’ini karşıladığı ifade ederek, “İlimizde 167 adet incir deposu ve 151 adet incir işletme tesisi bulunmaktadır. İncir alanlarımızın yüzde 4.5’ine karşılık gelen yaklaşık 17 bin dekar alanda iyi tarım uygulamaları, yüzde 38’ine tekabül eden yaklaşık 140 bin dekar alanda ise organik tarım yapılmaktadır. Bu alanların arttırılması için her yıl çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.


Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise, “İncir, Türkiye’nin dünyada kuru meyve alanında söz sahibi olduğu rakibimizin olmadığı bir alan. Elimizdeki ürün öyle kıymetli bir ürün ki dünyada nerdeyse bütün dinlerin kutsal saydığı bir meyveden bahsediyoruz. Çok geniş bir pazara sahip. Henüz bu pazarın tamamına hitap edebildiğimizi düşünmüyorum. Bizim dünyada daha gideceğimiz çok yol var. Aydın’da ve ege bölgesinde sahayı ve üretimi genişletmeliyiz. O anlamda yaptığımız çalışmalar var. Bozuk ormanlık alanlarda incir yetiştirilmesi ilgili bir husus, bu yıl itibariyle Orman Bakanlığımızın mevzuatına girdi. Hep söylediğimiz bir söz var, eğer bu ürün batılı bir ülkenin elinde olsaydı emin olun, bunu hepimize eczanelerden satardı. Biz bunu eczanelerden ilaç diye alıyor olurduk. Görüyorum ki bunun ticaretini yapan insanlar bunun kıymetini bilmiyor. Türkiye’nin markası olmuş bir ürünü hemen de sezon öncesi karalayacak, ayıplı hale getirecek çıkışlar yapıyorlar. Bu konuda buradaki hazirunun buna tepki vermesini bekliyorum. Yani bu sizin ekmek tekneniz, birileri kişisel hesaplarla üreticimizin elindeki en kıymetli ürünü ayıplı hale getirmeye çalışıyor. Buna müdahale edilmesi ve karşı durulması lazım” diye konuştu.


Toplantının ikinci oturumu basına kapalı bir şekilde devam etti.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 10:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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