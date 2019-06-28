İncir vücuttaki şekeri dengeliyor | İncirin faydaları

Lezzetli tadı ile yaşı ve kurusuyla incir, görünüşünün yanı sıra insanlık tarihinin belki de en keyifli tüketilen meyvelerindendir. Cilt bakımı, kabızlık, hazımsızlık, diyabet gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan incirin faydalarını sizler için hazırladık. İşte hoş kokulu yaz meyvesi incirin faydaları...

Cildi tazeler ve nemlendirir

Pek çok güzellik sırrının gizli kahramanı olan incir; cilde parlak bir görünüm vermenin yanı sıra, cildi tazelemesi ve nemlendirmesiyle de bilinir. İncirin cilde bu kadar iyi gelmesindeki en temel neden ise içeriğinde bulunan A ve C vitaminlerinde saklıdır. İncirde bulunan A vitamini cildin nemlenmesini sağlarken C vitamini ise cilde parlak ve taze bir görünüm verir.

Kemikleri güçlendirir

Çalışmalar, incirin kemiklerin güçlendirilmesinde ve osteoporoz riskinin azaltılmasında en önemli bileşenlerden biri olan kalsiyum açısından zengin olduğunu söylüyor. Ayrıca, kemik oluşumunu teşvik eden ve kemiklerde herhangi bir hasar veya bozulma varsa yeniden büyümeyi teşvik eden fosfor bakımından da zengindirler.

Sakinlik verir

Proteinden kalsiyuma, B vitamininden demire kadar birçok önemli vitamin ve mineralce de zengin olan incir; enerji vermesi ve halsizliği almasıyla da dikkat çeker. Eğer çok stresli bir gün geçirdiyseniz, eve girer girmez yönünüzü banyoya çevirmenizi ve incir özlü duş jeliyle ılık bir duş almanızı öneririz. Böylelikle bir anda etrafa yayılan incir kokusu sayesinde, tüm bedensel yorgunluklarınızdan arınır ve kendinizi keyifli bir uykuya hazır hissedersiniz.

Diyabeti kontrol eder

Amerikan Diyabet Derneği, incirlerin diyabetin fonksiyonel kontrolünü artırmaya yardımcı olan yüksek lifli bir tedavi olduğunu önermektedir. İncir yaprakları, düzenli olarak insülin iğnesi yapmak zorunda olan diyabet hastalarında insülin miktarını azaltır. Potasyum bakımından zengindirler, bu da yemeklerden sonra vücut tarafından emilen şeker miktarını düzenlemeye yardımcı olur. Büyük miktarlarda potasyum, kan şekerinin ani düşmesinin daha az sıklıkta olmasını sağlayabilir.

Kokusuyla ferahlık verir

Akdeniz’in sıcak ikliminde olgunlaşan, yaz boyunca nazik bir şekilde elle toplanan, kurutulan ve yağ içinde demlendirilen incirlerden oluşan bu hoş aroma; özellikle bahar aylarında kullanılabilcek hafif kokuların başında gelir. Kullanıldığı andan itibaren etrafa yayılan bu ferahlığın verdiği huzura eminiz ki kimse hayır diyemez.