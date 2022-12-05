İncir uyutması (İncir telemesi) tarifi: İncir uyutması neden acı olur? Kuru incir, yaş incir, taze incir faydaları

İncirin faydaları: Kuru ve yaş incir neye iyi gelir, faydaları neler?

Birçok farklı tatlı ve yemek tariflerinde kullanabileceğimiz inciri günde 2 tane tüketmek çok faydalıdır. İçinde A, C, K, B vitaminleri ve potasyum,çinko, bakır ve magnezyum minerallerini barındırır. Aynı zamanda lifli yapısı sayesinde sindirim sistemi için oldukça faydalı bir meyvedir. İncirin Saymakla Bitmeyen Faydaları araştırılınca oldukça şaşırtır. İşte, bu yazımızda Kuru ve Yaş İncir Neye İyi Gelir, Faydaları Neler? sorusunu cevapladık.

İncirin Vücuda Faydaları

Taze,yaş incir;

Hücre yenilenmesine katkıda bulunur.

Vücudun günlük vitamin gereksinimleri için önemlidir.

Kan basıncının dengelenmesinde rol alır.

Kilo kontrolüne yardımcıdır.

Bakterilere karşı vücudun korunmasında etkilidir.

Kemik ve diş sağlığı için önemlidir.

Kansere karşı etkili bir besindir.

Kuru İncirin Faydaları Nelerdir?

Lif açısından zengin olduğu için, kabızlık sorununa iyi gelir.

Kalsiyum içeriğiyle kemik sağlığını destekler.

Yüksek oranda lif içeren bu meyve, uzun süre tokluk hissi verir.

Cilt sağlığını desteklediği düşünülmektedir.

Kuru incir, potasyum bakımından zengindir.

İncir Hamilelikte Faydalı mı?

Anne ve baba olma heyecanı içinde olan insanlar beslenmelerine dikkat ederler. Anne-bebek sağlığını korumak için faydalı besinler tüketmek isterler. İncir Hamilelikte Faydalı Mı sorusunun akıllarda dolaşır. Hamileler kendi sağlığını korumak ve bebeğin gelişimini sağlıklı tamamlamak için incir tüketmeleri faydalı olacaktır. Çinko, potasyum, kalsiyum, demir ihtiyaçlarının bir kısmını incirden karşılayabilirler.

İçeriğinde zengin antioksidan, mineral, vitamin bulunması sayesinde bedeni zararlı bileşenlerden korur ve aynı zamanda bağışıklık sistemimizi koruyan incirden bu tarifi deneyebilirsiniz.

İncir uyutması neden tutmaz? İncir Uyutmasının püf noktaları

Eğer bekletilmezse tatlı mayalanamayacak, kıvam kazanamayacaktır. Tatlıları servis için yayvan kaplar tercih edilmelidir. Bu kaplarda mayalanma daha kolay olacaktır. Sütü kaynatıp, kaynayan sütün içine incirleri atmak sütün ve tatlının kesilmesine neden olur.

İncir Uyutması (İncir Telemesi) Tarifi İçin Malzemeler

4 su bardağı süt

10 adet kuru incir

1 çay kaşığı tarçın (isteğe göre)

İncir Uyutması (İncir Telemesi) Tarifi Nasıl Yapılır?

İncirleri derin bir kaseye alın. Üzerine sıcak su ilave ederek 1 saat kadar yumuşaması için dinlendirin.

Yumuşayan incirleri kesme tahtasına alın. Saplarını kesip alın ve kalanını küp küp doğrayın.

Sütü ısıtın, kaynama noktasına gelmeden altını kapatın.

Süt el yakmayacak sıcaklığa geldiğinde (çok soğutmadan parmağınızla kontrol edebilirsiniz) doğradığınız incirleri ve tarçını içine ilave edin.

Tüm malzemeyi blenderdan geçirin. (incirin çekirdekleri haricinde pürüz kalmasın)

Hazırladığınız karışımı hızlıca kaplara paylaştırın. 1 saat kadar oda sıcaklığında dinlendirin.

Koyulaşıp mayalanan tatlıyı buzdolabına alın ve 1 saat kadar daha dinlendirin.

İsteğe göre üsleyerek servis yapın.

İncirin zararları var mıdır?

İncirin Zararları

Her besinde olduğu gibi İncirin Zararları da vardır. Kuru incirde yüksek miktarda fruktoz vardır. Fazla tüketildiğinde karaciğer yağlanmasına sebep olabilir. Bağışıklık sistemi için faydalı olsa da fazla tüketilirse dost bakterileri öldürebilir. Alerjen ve hassas bünyelerin doktora danışarak tüketmeleri gerekir. İncire karşı alerji ve negatif ilaç etkileşimi düşük oranlarda görülmektedir. Bu sebeple diyetinize ılımlı olarak endişelenmeden ekleyebilirsiniz.

İncir Faydaları İbrahim Saraçoğlu

İncir Faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da biliniyor. Hamile kalmak isteyenler için kolay bir kür tarifi vardır. Kaliteli yumurtaların artmasını sağlar. Ayrıca kadınlarda kist ve minyon sorunlarını önlemeye yardımcı olur.

Kuru İncir Neye İyi Gelir?

Kuru incirin içinde potasyum vardır. Potasyum tansiyonumuzu dengelemek için faydalı bir mineraldir. Yüksek tansiyon riski olanlar için tüketilmesi tavsiye edilir. Kan basıncını da dengeleyen kuru incir kalp ve damar hastalıklarını engellemeye yardımcı olur. Yaş incire göre kuru incir daha lifli bir yapıya sahiptir, sindirim sistemimizin düzenli çalışmasını sağlar. Tüketildiğinde tokluk hissi sağlayacağı için kilo vermek isteyenlere de takviye gıdadır. Alzheimer riskini düşürerek hafızayı güçlendirmeye yardımcı olur.

Yaş İncir Neye İyi Gelir?

Yaş incir sivilce ve cilt problemlerine karşı iyi gelen bir besindir. Menopoz döneminde olan kadınların hormonları değişiklik gösterir ve bağışıklıkları düşer. Bağışıklık sistemlerinin güçlenmesi için yaş incir tüketmeleri tavsiye edilir. İçinde K vitamini ve kalsiyum olan yaş incir kemikleri güçlendirir ve diş sağlığının korunması için faydalıdır.