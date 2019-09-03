0553 313 94 23

İncir toplayayım derken az kalsın canından olacaktı

Bilecik’te incir toplamak için çıktığı incir ağacından, dalın kırılması sonucu 5 metre yükseklikten iki bina arasındaki boşluğu düşen kadın AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

03 Eylül 2019 Salı 12:15
İncir toplayayım derken az kalsın canından olacaktı

Bilecik’te incir toplamak için çıktığı incir ağacından, dalın kırılması sonucu 5 metre yükseklikten iki bina arasındaki boşluğu düşen kadın AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.


Akıl almaz olay, Bilecik merkez Osmangazi mahallesi soğuksu mevkiinde meydana geldi. 59 yaşındaki Firdevs Bayır, evinin bahçesinde bulunan ağaca, incirleri toplamak için merdiven yardımı ile çıktı. İncirleri topladığı esnada bir anda bastığı dal kırılan kadın ilk olarak yere, ardından da 5 metre yükseklikteki iki bina arasındaki boşluğa yuvarlandı. Yaralanan kadın 112 Acil Servis ekiplerinin yardımı ile dar alandan çıkartılamazken, olay yerine AFAD çağrıldı. AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sedye yardımı ile yaralı kadını bulunduğu yerden çıkararak ambulansa koydular. Firdevs Bayır, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. İncir toplarken az kalsın canından olacak olan yaşlı kadının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 12:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye genelindeki atıl bisikletler geri dönüştürülecek
    1. Türkiye genelindeki atıl bisikletler..
    2. Orta Anadolu Ekonomi Forumu
    3. Kulisleri sallayacak gelişme! Ahmet..
    4. Netflix Türkiye'den çekiliyor mu?
    5. Hibe desteği bilgilendirme toplantısı
    6. ABD’de 14 yaşındaki çocuk ailesinden 5..
    7. "Geleceğin Türkiyesi'nde Yönetim"..
    8. Sosyal medya tatile çıktı
    9. İznik gölüne sabaha kadar kara sular..
    10. Öğretmenlere trafik eğitim semineri..
    11. Gündüz’den İmamoğlu’na sert tepki
    12. Sudan’da sel felaketi: 78 ölü, 100..
    13. "1915 Çanakkale Projesi"ne 11 global..
    14. İzmir’de yanan 500 hektarlık alanı..
    15. Bayburt, Erzincan ve Erzurum (TRA1)..
    16. Rus bloggera 5 yıl hapis cezası
    17. "Diyarbakır'da halay çekenlerin,..
    18. Antalya Film Forum’a başvurular için..
    19. Almanya’da bir ilk
    20. Bolsonaro, Amazonlar'daki yangınlar..
    21. Yaşlı adam evinde ölü bulundu
    22. Başkan Çolakbayrakdar: "Türkiye’de en..
    23. Seyyar su satıcısından şaşırtan yöntem
    24. Kuşadası el sanatları e-ticaret..
    25. Furkan Vakfı davasını takip edecek..
    26. Başakşehir Belediyesi 6. İnovasyon..
    27. Kars, ’Anadolu Tarih ve Kültür Birliği..
    28. Kamyonet lastiği içinde 44 kilo eroin
    29. Afganistan’da 2019 yılında yaklaşık 4..
    30. Evinde 500 saksı çiçekle yaşıyor
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız