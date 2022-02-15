İncir tatlısı tarifi nasıl yapılır? Kuru incir uyutması tarifi

Kuru incir tatlısı tarifi

Yapımı için malzemeler

3 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı un

1 su bardağı dövülmüş ceviz

6 adet kuru incir

1 paket kabartma tozu

Şerbeti için:

1,5 su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı granül kahve

Yarım su bardağı şeker

Kreması için:

1 litre süt

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

5 yemek kaşığı şeker

1 paket krem şanti

1 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için:

Hindistan cevizi

İncir tatlısı tarifi nasıl yapılır?

İncirleri küp küp doğrayıp bir su bardağı sıcak suda yumuşatın ve sularını süzün. Kek için malzemeleri çırparak bir hamur kıvamı elde edin. Kekinizi güzelce yağladığınız dikdörtgen bir fırın kabına boşaltın. Fırını 170 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra keki fırına verin. Kek 35 dakika pişerken siz şerbet için kahveyi şeker ve ılık suyla karıştırın. Soğuttuğunuz kahveyi fırından çıkan keke dökün. Muhallebi için krem şanti ve tereyağı hariç tüm malzemeyi koyulaşana kadar pişirin. Tereyağını da ekleyip karıştırdıktan sonra ocaktan alın. Arada karıştırarak ılınmasını bekleyin. Ilınan muhallebiye krem şantiyi de ekleyip mikserle çırpın. Muhallebiyi de kahveyi çeken kekin üzerine döküp yayın. Üzerini Hindistan cevizi ile süsleyip servis edin.

İncir uyutması tarifi, nasıl yapılır?

Malzemeler

7-8 tane kuru incir

2-2,5 su bardağı süt

İncir uyutması nasıl yapılır?

7-8 kuru inciri sıcak sütte bekletin. Yumuşayan incirleri küp küp kesin. Başka bir tencerede 2-2,5 su bardağı kadar sütü ısıtın. Yumuşatıp küp küp kestiğiniz incirleri sütün içerisine ekleyip blenderdan geçirin. Kaselere bölüştürüp oda sıcaklığında yaklaşık 1 saat bekletin. Daha sonra buzdolabına alın. İki malzemeli ve şekersiz tatlınız hazır.