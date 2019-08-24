İncir reçeli nasıl yapılır? Kahvaltılık incir reçeli tarifi
İncir mevsimi geldi. Dalından taze taze yenen incirin tadını alınca bir de bu incir tadını kış mevsimine taşımak ister insan. İncir reçeli için tam zamanı! Peki İncir reçeli nasıl yapılır?İşte İncir reçeli nasıl yapılır? Kahvaltılık incir reçeli tarifi24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:21
İncir mevsimi geldi. Dalından taze taze yenen incirin tadını alınca bir de bu incir tadını kış mevsimine taşımak ister insan. İncir reçeli için tam zamanı! Peki İncir reçeli nasıl yapılır? İşte İncir reçeli nasıl yapılır? Kahvaltılık incir reçeli tarifi
İncir reçeli nasıl yapılır?
Malzemeler
Yarım kilo taze beyaz veya siyah incir
450 gr toz şeker
1 çay kaşığı kadar tereyağı
Yarım fincan su
Çeyrek limonun suyu
Yapılışı
İlk olarak işleme incirlerin sap kısımlarını kesmekle başlamanız gerekir. Sap kısımlarını incirin süt geldiği kısma kadar kesmeniz gerekir. İncirleri, iyice yıkayıp suda bir süre beklettikten sonra suyun sonra süzgeç yardımıyla süzün. Süzmüş olduğunuz incirleri, geniş bir tencerenin içerisine alın. Daha sonra tencerenin içerisinde incirleri birbirlerine yapışmayacak şekilde dizin.
İncirlerin üzerine toz şekeri ve suyu ilave edin. İncir reçelinizi ocağınızın üzerinde kısık ateşte kaynamaya bırakın.
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