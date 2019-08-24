İncir mevsimi geldi. Dalından taze taze yenen incirin tadını alınca bir de bu incir tadını kış mevsimine taşımak ister insan. İncir reçeli için tam zamanı! Peki İncir reçeli nasıl yapılır? İşte İncir reçeli nasıl yapılır? Kahvaltılık incir reçeli tarifi

İncir reçeli nasıl yapılır?

Malzemeler

Yarım kilo taze beyaz veya siyah incir

450 gr toz şeker

1 çay kaşığı kadar tereyağı

Yarım fincan su

Çeyrek limonun suyu

Yapılışı

İlk olarak işleme incirlerin sap kısımlarını kesmekle başlamanız gerekir. Sap kısımlarını incirin süt geldiği kısma kadar kesmeniz gerekir. İncirleri, iyice yıkayıp suda bir süre beklettikten sonra suyun sonra süzgeç yardımıyla süzün. Süzmüş olduğunuz incirleri, geniş bir tencerenin içerisine alın. Daha sonra tencerenin içerisinde incirleri birbirlerine yapışmayacak şekilde dizin.

İncirlerin üzerine toz şekeri ve suyu ilave edin. İncir reçelinizi ocağınızın üzerinde kısık ateşte kaynamaya bırakın.