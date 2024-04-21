İncir dolması tarifi: İncir dolması nedir, nasıl yapılır? Kuru incir ile yapılıyor... Dengesi tam olarak yerinde

İncir dolması anneanne tarifidir. Anadolu’nun pek çok yerinde yapılır aslında. Datça’da incirin içine badem doldurulur. Bazı yerlerde incir suyun içinde değil de sütün içinde pişirilir.

İncirlerin bir kısmı sadece haşlanmış pirinçle, bir kısmı sadece cevizle dolduruluyor. Aynı tencerede pişiyorlar ama ikisinin de tadı farklı. Şeker yerine pekmez kullanılabilir. Hiç şekersiz olarak hazırlanabilir; incir zaten tatlı. İncirleri dolduracağınız için, üzerine bastırılmadan kurutulmuş incirlerden satın almanızda fayda var.

Hazırlaması kolay, çok lezzetli, çok da besleyici bir tatlı. İnsan daha ne ister? Bu tarif ile tat dengesi tutacak!

İncir Dolması

Kaç Kişilik: 6

Toplam Süre: 30dakika dakika

1 çay bardağı pirinç

20 kuru incir

2 su bardağı ceviz

1 su bardağı su

1 çay bardağı şeker

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Pirinci 3 çay bardağı suyla haşlayın. 1/2 çay bardağı şekerle karıştırıp bir kenarda bekletin.

İncirlerin sap kısımlarını kesip atın. Yumuşaması için ılık su içinde 10 dakika bekletin. Bu sırada cevizleri iri kalacak şekilde dövün veya doğrayın.

İncirlerden birini elinize alın. Kesmiş olduğunuz sap kısmını parmağınızla açıp içini genişletin. Bir kısmını haşlanmış pirinçle, bir kısmını cevizle doldurun. Geniş bir tencereye, açık kısmı üstte kalacak şekilde yerleştirin.

Tencereye 1 su bardağı su koyun. Önce harlı ateşte kaynatın. Sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Üzerine 1/2 çay bardağı şeker gezdirip 5 dakika daha pişirin, ateşten alın. Ilık veya soğuk olarak yenebilir. Buzdolabında 3-4 gün saklanabilir.

Bursa'nın geleneksel mutfağından tarif!

Yapımı için malzemeler

20 adet kuru incir

Ceviz (iri çekilmiş)

1 su bardağı süt veya su

Kaymak

İncir dolması tarifi Nasıl yapılır?

Kuru incileri yumuşaması için yaklaşık bir saat kadar ılık suda bekletin.

Yumuşan incirlerin içine kırık cevizleri yerleştirin.

Daha sonra tencereye dizip süt ya da su ile kaynatın ve soğumaya bırakın.

Üzerine kaymak ekleyerek servis yapın.

Afiyet olsun...