İncir ağacında keyif yapan ayılar kamerada!
Karabük'ün Eflani ilçesinde köyde incir ağacına çıkarak meyveleri yiyen ayılar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Karabük'te doğada yiyecek bulamayan ayılar, yerleşim yerlerine inmeye devam ediyor. Eflani ilçesine bağlı Ovaşeyhler köyünde yerleşim yerine gelerek incir ağacına çıkan ayılar, meyveleri yedi.
Kameraya yansıdı
Bahçeden gelen sesleri duyan vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Ayılar bir süre sonra ağaçtan inerek gözden kayboldu.
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