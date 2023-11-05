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Yerel İncir ağacında keyif yapan ayılar kamerada!
Yerel

İncir ağacında keyif yapan ayılar kamerada!

Yeniakit Publisher
2023-11-05 23:05:00 - 2023-11-05 23:14:51

Karabük'ün Eflani ilçesinde köyde incir ağacına çıkarak meyveleri yiyen ayılar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karabük'te doğada yiyecek bulamayan ayılar, yerleşim yerlerine inmeye devam ediyor. Eflani ilçesine bağlı Ovaşeyhler köyünde yerleşim yerine gelerek incir ağacına çıkan ayılar, meyveleri yedi.

Kameraya yansıdı

Bahçeden gelen sesleri duyan vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Ayılar bir süre sonra ağaçtan inerek gözden kayboldu.

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