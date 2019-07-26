İncilipınar, yine Dünyanın en iyileri arasında yerini aldı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin kente kazandırdığı İncilipınar Parkı, dünyada sadece 2 bin 101 parkta dalgalanan Yeşil Bayrak ödülünü bu yıl da almayı başardı. İncilipınar Parkı, Yeşil Bayrak Ödül programı tarafından, dünyanın en iyilerinden biri olarak kabul edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin kente kazandırdığı İncilipınar Parkı, park ve yeşil alanlarda ulusal bir standart oluşturmak için 1996 yılında İngiltere’de başlayan daha sonra tüm dünyaya yayılan Yeşil Bayrak ödülünü bir kez daha almayı başardı. Yeşil Bayrak programı kapsamında İngiltere’deki bağımsız sivil toplum kuruluşu Keep Britain Tidy tarafından bu yıl da değerlendirmeye alınan İncilipınar Parkı geçen yıl olduğu gibi yine Denizli’nin gururu oldu. Yeşil Bayrak ödülünü alan Türkiye’deki ilk ve tek kurum olmayı sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, İncilipınar Parkı’ndaki yüksek çevre standartlarını sağlamada diğer kurum ve kuruluşlara örnek oldu.

“Harika yeşil alanların olmasından gurur duyuyoruz”

İncilipınar Parkı, Yeşil Bayrak Ödül programı tarafından, dünyanın en iyilerinden biri olarak kabul edilirken, bu yıl Avustralya, Belçika, Finlandiya, Almanya, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, Portekiz, İrlanda Cumhuriyeti, İspanya, İsveç, Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere’de olmak üzere dünyada bu ödülü alan 2 bin 101 park arasına girdi. İncilipınar’ın Yeşil Bayrak ödülü ile mümkün olan en yüksek çevre standartlarına sahip bulunduğunu ve mükemmel ziyaretçi olanaklarına sahip olduğunu kanıtladığı kaydedildi. Yeşil Bayrak Ödülü Uluslararası Geliştirme Müdürü Carl McClean, "Her bayrak, Yeşil Bayrak standartlarını korumak için yorulmadan çalışan binlerce çalışanı ve gönüllüyü onurlandırıyor. Dünyanın dört bir yanında harika yeşil alanların olmasından gurur duyuyoruz" dedi.

“İncilipınar’ın dünyanın sayılı parkları arasında”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İncilipınar’ın geçen yıl Yeşil Bayrak ödülünü Türkiye’de alan ilk park olduğunu, bu gururu 2019 yılında da aynı şekilde sürdürmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. İncilipınar Parkı’nın bugünlere gelmesinde önceki dönem Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin büyük emekleri olduğunu ifade ederek emekleri için teşekkür eden Başkan Osman Zolan, Denizli’nin park ve yeşil alan çalışmalarıyla Türkiye’ye örnek olmaya devam ettiğini söyledi. İncilipınar’ın dünyanın sayılı parkları arasında olmaya devam ettiğine işaret eden Başkan Zolan, "Türkiye’de ilklere imza atmaya devam ediyoruz. Denizlimiz tüm bu güzellikleri fazlasıyla hak ediyor. İnşallah bu güzellikleri artırarak devam ettireceğiz" diye konuştu.