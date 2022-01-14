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Dünya İncil’in tahrif edildiğini söyledi, başına gelmeyen kalmadı
Dünya

İncil’in tahrif edildiğini söyledi, başına gelmeyen kalmadı

Dünyada en fazla Müslüman nüfusa sahip ülke olan Endonezya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Endonezyalı Müslüman bir din adamı (Muhammed Yahya Waloni), İncil’in tahrif edildiğini söylediği için dine hakaretten 5 ay hapis cezası aldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-14 23:21:00 - 2022-01-14 23:38:11
İncil’in tahrif edildiğini söyledi, başına gelmeyen kalmadı

 

Münübe Yılmaz

Dünyada en fazla Müslüman nüfusa sahip ülke olan Endonezya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Endonezyalı Müslüman bir din adamı, İncil’in tahrif edildiğini söylediği için dine hakaretten 5 ay hapis cezası aldı. Hristiyanken İslamiyet’i seçen Muhammed Yahya Waloni isimli din adamına YouTube'da yayınlanan vaazından dolayı ayrıca 50 milyon Endonezya Rupisi (yaklaşık 47 bin TL) para cezası da verildi. 11 Ocak'ta Güney Cakarta Bölge Mahkemesi tarafından görülen davada Waloni’nin “dinler arası bölünmelere neden olabilecek çevrimiçi nefret söylemi yaymaktan” suçlu bulunduğu belirtildi.

Utanmadan bir de “Az ceza aldı” diyorlar

Katolik bir avukat olan Petrus Selestinus ise 51 yaşındaki Waloni'ye verilen cezanın çok az olduğunu iddia ederek, bunun ayrımcılık olduğunu ileri sürdü. “Dine hakaret Endonezya'da 5 yıla kadar, siber yasaları ihlal etmek de 6 yıla kadar hapis cezası gerektiriyor. Bu nedenle Waloni’nin 5 ay hapis cezası alması saçma” iddiasında bulunan Selestinus, hakimin radikal İslami grupların baskısı altında kalmış olabileceğinden şüphelendiğini söyledi.

 

 

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