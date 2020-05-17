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İncesu 19 Mayıs’a hazırlanıyor

İncesu Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı hazırlıkları devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 10:41:06 -
İncesu 19 Mayıs’a hazırlanıyor

İncesu Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı hazırlıkları devam ediyor.


Konu ile ilgili açıklama yapan İlçe Belediye Başkanı Mustafa İlmek 19 MAyıs günü saat 21:00’de vatandaşları balkona davet ederek; "Milli ve manevi değerlerimize verdiğimiz önem doğrultusunda ekiplerimizce ilçemiz de esnaf kardeşlerimizin dükkanlarını bayraklarımızla süslemeye devam ediyoruz. Covid-19 salgını nedeniyle #EvdeKalİNCESU sloganıyla 18 Mayıs Pazartesi günü Saat: 21.00’da tüm hemşehrilerimizi bayram kutlamamız için balkonlara davet ediyorum" dedi.

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