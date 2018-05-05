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İnce’nin taciz dosyasını FETÖ kapattı!

Muharrem İnce’nin kendisinden yardım isteyen bir kadına gönderdiği taciz içerikli mesajlarla ilgili davaya takipsizlik kararı FETÖ’cü Ferhat Sarıkaya tarafından verildi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 13:54
İnce’nin taciz dosyasını FETÖ kapattı!

 yeniakit.com.tr CHP’nin sanki seçimleri kaybetmek için bilerek seçtiği Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, geçtiğimiz senelerde bir kadına gönderdiği taciz içerikli mesajlarla gündeme gelmişti. Davalık olan olay, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından nasıl hukuk yoluyla korunduğunu gözler önüne serdi...

FETÖ'CÜ SAVCI TAKİPSİZLİK KARARI VERDİ

FETÖ ile ilişkisiyle gündeme gelen savcı Ferhat Sarıkaya, İnce'nin dosyası kendisine düşünce takipsizlik kararı vermişti.

Muharrem İnce’den kadına taciz! ‘Abazayım gel’

Dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç tarafından gündeme getirilen taciz dosyasına, İnce’nin avukatı Haluk Pekşen cevap vermişti.

KENDİ AVUKATI İTİRAF ETTİ

Muharrem İnce’nin avukatı Haluk Pekşen, İnce’nin taciz ettiği kadının kendilerine şantaj yaptığını iddia etmişti. Pekşen şunlar söylemişti:

Bu belgelemeyi yapar yapmaz savcılığa suç duyurusunda bulunduk ve icra takibi başlattık.Suç duyurumuz Savcı Ferhat Sarıkaya’ya düştü ve hemen takipsizlik verildi.Eğer Sarıkaya üzerine gitseydi, İnce’nin attığı iddia edilen mesajların içeriğine ulaşılabilecekti.”

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 13:54
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