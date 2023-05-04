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Siyaset İnce'nin Babacan ve Davutoğlu çağrısına CHP'den ilk cevap
Siyaset

İnce'nin Babacan ve Davutoğlu çağrısına CHP'den ilk cevap

Yeniakit Publisher
2023-05-04 21:48:00 -

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin 'Babacan ve Davutoğlu'nu ittifaktan çıkarın, o zaman destek vereceğim' çağrısına canlı yayında cevap verdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine 10 gün kala NTV ekranlarında katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi.

Muharrem İnce'nin çağrısına CHP'den ilk cevap

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı "Yüzde 1 oyu bile olmayan Gelecek ve DEVA Partilerini kenara bırakın, kayıtsız destek vereceğim. Benim meselem memleket, Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ya da bakanlık filan istemiyorum hiçbir şey istemiyorum" çağrısına yanıt veren Özkoç, "Biz kesinlikle sizinle yarışmıyoruz. Aslında sizin de bizimle beraber söyledikleriniz farklı şeyler değil. Bu sistem doğru bir sistem değildir. O yüzden bu sisteme karşı birlikte mücadele etmeliyiz. Beraber güçlerimizi birleştirerek mücadele etmeliyiz. Biz kimin ne kadar oy aldığına bakmıyoruz. Bu güzel ülkede her çeşit görüşü temsil eden siyasi partileri farklı görüşleri temsil eden siyasi partilerin seçimlerde temsil edilmesinden yanayız" ifadelerini kullandı.

Özkoç sözlerini şöyle sürdürdü; "Biz en doğrusu bu demiyoruz, kendi ideolojimizle, CHP'nin bakış açısıyla başkalarını yarıştırmıyoruz. Biz diyoruz ki, biz bu ülkede yaşayan insanların temsil edilme hakları ellerinden alınmıştır cumhurbaşkanlığı sistemiyle yüzde 51 ile. İşte biz bunu ortadan kaldırıp birlikte artık daha demokratik bir seçimin yarışın olabileceği parlamenter sistemi birlikte inşa edelim diyoruz."

"Yani İnce'ye olumlu bir yanıt veremiyorsunuz öyle mi?"

Sunucunun "Yani İnce'ye olumlu bir yanıt veremiyorsunuz öyle mi?" sorusunu yöneltmesi üzerine ise Özkoç "Hayır çok olumlu bir yanıt veriyoruz. Diyoruz ki sizinle bizim istediğimiz şey eğer Cumhurbaşkanlığı sisteminin yerine parlamenter sistemi getirmekse birlikte yol yürümeliyiz" dedi.

"Milletin her sesinin Meclis'te yankılanmasını istiyoruz"

Özkoç açıklamasının ardından "Ama Millet İttifakı'ndaki ortaklarınızla yollarınızı ayırma gibi bir durumunuz yok öyle mi?" sorusuyla karşılaşırken, bu kez "Milletin her sesinin Meclis'te yankılanmasını istiyoruz. Demokrasi ve adaletin gerçekleşmesi için bunun arkasında duruyoruz" ifadelerini kullandı.
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